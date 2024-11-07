Два миллиона человек рискуют умереть от голода в Азии

Два миллиона человек в штате Ракхайн в Мьянме могут столкнуться с риском смерти от голода в течение нескольких месяцев из-за военного конфликта и торговой блокады, которые привели к «тотальному экономическому коллапсу». Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Канни Вигнараджа, помощника генерального секретаря ООН.

Как пишет издание, находящийся на границе с Бангладеш Ракхайн находится на грани катастрофы, поскольку доходы населения упали, выращивание риса резко сократились, а введенные военными торговые ограничения привели к острой нехватке продовольствия и гиперинфляции. Некоторым жителям приходится питаться рисовыми отрубями, которые обычно используются в качестве корма для животных.

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«Мы не видели этого [раньше] — такого тотального экономического коллапса. Если это продлится до 2025 года, что представляется весьма вероятным, то на грани голода окажутся около двух миллионов человек. Многие семьи, которые мы опрашивали, уже сейчас сокращают рацион до одного приема пищи в день, а некоторые — еще меньше», — рассказала Вигнараджа.

По ее словам, люди стали чаще занимать деньги, при этом даже у кредиторов осталось мало финансовых возможностей. Исследование Программы развития ООН показало, что более половины домохозяйств в Ракхайне столкнулись с падением среднего ежемесячного дохода с 31,7 доллара США до 22,2 долларов после эскалации конфликта в конце прошлого года. Этого едва хватает на оплату риса, не считая других продуктов питания и расходов на аренду жилья, транспорт и здравоохранение.

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Представители Программы развития ООН призвали снять все ограничения, чтобы в штат могли поступать товары, а также чтобы сотрудники гуманитарных миссий имели беспрепятственный доступ в регион.

В 2021 году в Мьянме через несколько месяцев после победы на парламентских выборах партии «Национальная лига за демократию» произошел военный переворот. Конфликт в штате Ракхайн возобновился в конце прошлого года, и штат по-прежнему охвачен ожесточенными боями между военными и этнической группой Ракхайн, которая стремится к созданию автономного государства.

В Ракхайне были приостановлены базовые программы здравоохранения, например, кампания по иммунизации, а пациенты с ВИЧ не могут получить доступ к антиретровирусным препаратам. В июле прошлого года в ООН заявили, что более трех десятков детей умерли во время вспышки диареи. При этом реальное число смертей может быть выше.

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