В Германии распалась правящая коалиция

Канцлер Германии Олаф Шольц отправил в отставку главу Министерства финансов Кристиана Линднера из-за разногласий по поводу поддержки экономики и дополнительной помощи Украине, сообщает Der Spiegel. Это свидетельствует о распаде правящей коалиции, что, вероятно, приведет к досрочным выборам, прогнозирует DW.
Как пишет Der Spiegel, Шольц утверждает, что Линднера беспокоит только «политика клиентуры» и краткосрочное выживание его собственной партии. «Слишком часто федеральный министр Линднер блокировал нерелевантные законы, слишком часто он использовал недалекую партийную политическую тактику, слишком часто он подрывал мое доверие», — заявил канцлер Германии.
По данным DW, на прошлой неделе в СМИ появился 18-страничный документ, в котором министр финансов рассказал о своих предложениях по поводу преодоления экономического кризиса. Среди них — снижение налогов для компаний и богатых граждан, уменьшение пособий малоимущему населению и снижение амбициозности климатических целей Германии.
Щольц намерен попросить бундестаг о вотуме доверия. DW пишет, что Шольц не сможет получить достаточное количество голосов без представителей либеральной партии Линднера, что приведет к роспуску правительства, и в этом случае в марте будущего года в Германии должны состояться досрочные парламентские выборы, после которых будет сформировано новое правительство и избран новый канцлер. Изначально выборы в бундестаг были запланированы на сентябрь 2025 года.
Кроме того, после увольнения Линднера министр юстиции Марко Бушман, министр образования Беттина Штарк-Ватцингер и министр транспорта Фолькер Виссинг от Свободной демократической партии Германии (СвДП) заявили о выходе из правящей коалиции.
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