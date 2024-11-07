EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Гинеколог лишился лицензии из-за совета пациентке изучить Библию после аборта

2 минуты чтения 07.11.2024

Гинеколог из Лос-Анджелеса, 75-летний Люсьен Кокс, был лишен лицензии после того, как на него пожаловалась пациентка. На приеме врач расспрашивал ее об аборте 34-летней давности и поинтересовался, есть ли «Иисус в ее жизни». Об этом сообщает Independent.

Как пишет издание, 63-летняя женщина, чье имя не уточняется, обратилась к Коксу в сентябре 2021 года. Она хотела пройти плановый осмотр, во время которого ассистент гинеколога сначала задал ей несколько предварительных вопросов. Одним из них был вопрос, прерывала ли пациентка когда-либо беременность. Женщина ответила, что сделала аборт в 1987 году.

Стоит ли замораживать яйцеклетки
Стоит ли замораживать яйцеклетки
Какие риски несет эта процедура и сколько стоит
Общество5 минут чтения

После этого в кабинет вошел Кокс, который стал давить на женщину, чтобы узнать подробности аборта. Он спросил, есть ли «Иисус в ее жизни», на что пациентка ответила, что не является верующей. В свою очередь, врач задал вопрос, хочет ли она «попасть на небеса и избежать дьявола», и заявил, что «дьявол правит миром». 

Как пишет Independent, в течение 15 минут Кокс пытался обратить женщину в свою веру, после чего пригласил ее на свои занятия по изучении Библии, которые, по словам врача, предусматривали «консультации для женщин, страдающих от чувства вины после аборта».

Трамп выиграл выборы
Трамп выиграл выборы
Он обещает закончить войну в Украине и устроить самую массовую депортацию мигрантов в истории США
Мир10 минут чтения

После разговора с пациенткой врач вызвал своего ассистента и провел осмотр. Женщина пожаловалась в регулирующие органы Калифорнии, которые начали проверку и обнаружили, что в 2014 году другая пациентка Кокса написала на него заявление в полицию за «попытку ректального осмотра матки без предварительного предупреждения». Тогда врачу не предъявили никаких обвинений.

В этот раз Кокса обвинили в непрофессиональном поведении и грубой халатности, а также в «чрезмерном отклонении от стандартов медицинской помощи» и лишили лицензии в ноябре этого года. Его адвокат Питер Осинофф заявил, что врач мог бы обратиться с иском к медицинской комиссии и сохранить лицензию, но не стал этого делать. По его словам, гинеколог не совершал того, в чем его обвинила пациентка.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

«Холоду» нужна ваша помощь, чтобы работать дальше

Мы продолжаем работать, сопротивляясь запретам и репрессиям, чтобы сохранить независимую журналистику для России будущего. Как мы это делаем? Благодаря поддержке тысяч неравнодушных людей.

О чем мы мечтаем?
О простом и одновременно сложном — возможности работать дальше. Жизнь много раз поменяется до неузнаваемости, но мы, редакция «Холода», хотим оставаться рядом с вами, нашими читателями.

Поддержите «Холод» сегодня, чтобы мы продолжили делать то, что у нас получается лучше всего — быть независимым медиа. Спасибо!

Поддержать

Посмотрите другие материалы

Стоит ли замораживать яйцеклетки
Общество
Стоит ли замораживать яйцеклетки
Какие риски несет эта процедура и сколько стоит
5 минут чтения
Трамп выиграл выборы
Мир
Трамп выиграл выборы
Он обещает закончить войну в Украине и устроить самую массовую депортацию мигрантов в истории США
10 минут чтения
ФСБ вызывает россиян на опросы из-за виз западных стран
Общество
ФСБ вызывает россиян на опросы из-за виз западных стран
Чем это грозит и как себя вести, если избежать разговора с силовиками не получается
6 минут чтения
Социальные сети мешают жить
Интернет и мемы
Социальные сети мешают жить
Они вредят ментальному здоровью, подсовывают ненужную информацию и учат ненавидеть женщин. Рассказываем, как сидеть в них реже
7 минут чтения
Полезная доза кофе есть
Общество
Полезная доза кофе есть
Он снижает риски развития рака, сахарного диабета и болезни Паркинсона. Когда он начинает приносить вред?
8 минут чтения
Действительно ли побеждает Россия?
Политика
Действительно ли побеждает Россия?
Многие либеральные блогеры, видя успехи ВС РФ в Донбассе, считают, что для Украины все потеряно. Но они упускают массу нюансов
4 минуты чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.