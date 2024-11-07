Гинеколог лишился лицензии из-за совета пациентке изучить Библию после аборта

Гинеколог из Лос-Анджелеса, 75-летний Люсьен Кокс, был лишен лицензии после того, как на него пожаловалась пациентка. На приеме врач расспрашивал ее об аборте 34-летней давности и поинтересовался, есть ли «Иисус в ее жизни». Об этом сообщает Independent.
Как пишет издание, 63-летняя женщина, чье имя не уточняется, обратилась к Коксу в сентябре 2021 года. Она хотела пройти плановый осмотр, во время которого ассистент гинеколога сначала задал ей несколько предварительных вопросов. Одним из них был вопрос, прерывала ли пациентка когда-либо беременность. Женщина ответила, что сделала аборт в 1987 году.
После этого в кабинет вошел Кокс, который стал давить на женщину, чтобы узнать подробности аборта. Он спросил, есть ли «Иисус в ее жизни», на что пациентка ответила, что не является верующей. В свою очередь, врач задал вопрос, хочет ли она «попасть на небеса и избежать дьявола», и заявил, что «дьявол правит миром».
Как пишет Independent, в течение 15 минут Кокс пытался обратить женщину в свою веру, после чего пригласил ее на свои занятия по изучении Библии, которые, по словам врача, предусматривали «консультации для женщин, страдающих от чувства вины после аборта».
После разговора с пациенткой врач вызвал своего ассистента и провел осмотр. Женщина пожаловалась в регулирующие органы Калифорнии, которые начали проверку и обнаружили, что в 2014 году другая пациентка Кокса написала на него заявление в полицию за «попытку ректального осмотра матки без предварительного предупреждения». Тогда врачу не предъявили никаких обвинений.
В этот раз Кокса обвинили в непрофессиональном поведении и грубой халатности, а также в «чрезмерном отклонении от стандартов медицинской помощи» и лишили лицензии в ноябре этого года. Его адвокат Питер Осинофф заявил, что врач мог бы обратиться с иском к медицинской комиссии и сохранить лицензию, но не стал этого делать. По его словам, гинеколог не совершал того, в чем его обвинила пациентка.
«Холоду» нужна ваша помощь, чтобы работать дальше
Мы продолжаем работать, сопротивляясь запретам и репрессиям, чтобы сохранить независимую журналистику для России будущего. Как мы это делаем? Благодаря поддержке тысяч неравнодушных людей.
О чем мы мечтаем?
О простом и одновременно сложном — возможности работать дальше. Жизнь много раз поменяется до неузнаваемости, но мы, редакция «Холода», хотим оставаться рядом с вами, нашими читателями.
Поддержите «Холод» сегодня, чтобы мы продолжили делать то, что у нас получается лучше всего — быть независимым медиа. Спасибо!