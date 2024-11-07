EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

В США создадут дроны из мертвых птиц

2 минуты чтения 07.11.2024

Команда ученых из Института горного дела и технологий Нью-Мексико разработала способ, при помощи которого они хотят вести наблюдения за дикой природой. Для этого они собираются создавать дроны из тел умерших птиц — голубей и уток. По замыслу ученых, так дронам будет легче сливаться с естественной средой обитания птиц. Об этом сообщает New York Post. 

Как сообщает издание, в прошлом году команда ученых уже показывала прототип, а в этом — инкорпорировала детали внутрь тел птиц. Доцент кафедры машиностроения, профессор Мостафа Хоссаналян рассказал о том, что они не убивают птиц, а используют уже мертвые тела. Крылья, перья и непосредственно тела голубей и уток они покупают в местных таксидермических магазинах. Также он заявил, что их дроны не будут использоваться для слежки. 

Стоит ли замораживать яйцеклетки
Стоит ли замораживать яйцеклетки
Какие риски несет эта процедура и сколько стоит
Общество5 минут чтения

«Я должен добавить, что основное и единственное использование дронов этого проекта — наблюдение за дикой природой, не слежка. Дронов обычно [и так] используют для наблюдения за дикой природой, но они создают очень много шума, который отпугивает животных», — заявил Хоссаналян. 

В рамках проекта ученые используют тела двух видов птиц — уток и голубей. Дроны-утки создаются разные: одни летают, а другие — плавают. Летающие дроны сделаны таким образом, чтобы его движения были похожи на движения реальной утки. Плавающие — пытаются имитировать движения утиных лап при передвижении по воде. 

В то же время для создания дронов-голубей ученые используют сплавы с эффектом памяти и интегрируют их в когти дрона. По их замыслу, так голубь сможет не только летать, но и садиться на ветки, чтобы наблюдать за происходящим. 

Западный мир поразила эпидемия инфантилизма
Западный мир поразила эпидемия инфантилизма
Зумеры и миллениалы жалуются, что им сложно взрослеть. Виноваты поп-культура и рост цен на жилье
Мир9 минут чтения

Главная цель проекта, как говорят ученые, — безопасно и экологично помочь диким животным, например, меньше сталкиваться с самолетами в аэропортах, а также предложить новые подходы в наблюдении за дикой природой и окружающей средой. Ученые считают, что слияние технологий и таксидермии — «новый виток биоинженерии», который «готовит почву» для «универсальных и безвредных для окружающей среды дронов, которые будут в гармонии с природой».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

«Холоду» нужна ваша помощь, чтобы работать дальше

Мы продолжаем работать, сопротивляясь запретам и репрессиям, чтобы сохранить независимую журналистику для России будущего. Как мы это делаем? Благодаря поддержке тысяч неравнодушных людей.

О чем мы мечтаем?
О простом и одновременно сложном — возможности работать дальше. Жизнь много раз поменяется до неузнаваемости, но мы, редакция «Холода», хотим оставаться рядом с вами, нашими читателями.

Поддержите «Холод» сегодня, чтобы мы продолжили делать то, что у нас получается лучше всего — быть независимым медиа. Спасибо!

Поддержать

Посмотрите другие материалы

Я спасла шестерых голубей и теперь живу с ними
Общество
Я спасла шестерых голубей и теперь живу с ними
Вот они слева направо: Опездол, Олимпия, Пьер, Густав, Люцифер и Жизель. Люблю их, вместе мы эмигрировали в Черногорию
9 минут чтения
Западный мир поразила эпидемия инфантилизма
Мир
Западный мир поразила эпидемия инфантилизма
Зумеры и миллениалы жалуются, что им сложно взрослеть. Виноваты поп-культура и рост цен на жилье
9 минут чтения
Стоит ли замораживать яйцеклетки
Общество
Стоит ли замораживать яйцеклетки
Какие риски несет эта процедура и сколько стоит
5 минут чтения
Трамп выиграл выборы
Мир
Трамп выиграл выборы
Он обещает закончить войну в Украине и устроить самую массовую депортацию мигрантов в истории США
10 минут чтения
ФСБ вызывает россиян на опросы из-за виз западных стран
Общество
ФСБ вызывает россиян на опросы из-за виз западных стран
Чем это грозит и как себя вести, если избежать разговора с силовиками не получается
6 минут чтения
Социальные сети мешают жить
Интернет и мемы
Социальные сети мешают жить
Они вредят ментальному здоровью, подсовывают ненужную информацию и учат ненавидеть женщин. Рассказываем, как сидеть в них реже
7 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.