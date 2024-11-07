В США создадут дроны из мертвых птиц

Команда ученых из Института горного дела и технологий Нью-Мексико разработала способ, при помощи которого они хотят вести наблюдения за дикой природой. Для этого они собираются создавать дроны из тел умерших птиц — голубей и уток. По замыслу ученых, так дронам будет легче сливаться с естественной средой обитания птиц. Об этом сообщает New York Post.

Как сообщает издание, в прошлом году команда ученых уже показывала прототип, а в этом — инкорпорировала детали внутрь тел птиц. Доцент кафедры машиностроения, профессор Мостафа Хоссаналян рассказал о том, что они не убивают птиц, а используют уже мертвые тела. Крылья, перья и непосредственно тела голубей и уток они покупают в местных таксидермических магазинах. Также он заявил, что их дроны не будут использоваться для слежки.

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«Я должен добавить, что основное и единственное использование дронов этого проекта — наблюдение за дикой природой, не слежка. Дронов обычно [и так] используют для наблюдения за дикой природой, но они создают очень много шума, который отпугивает животных», — заявил Хоссаналян.

В рамках проекта ученые используют тела двух видов птиц — уток и голубей. Дроны-утки создаются разные: одни летают, а другие — плавают. Летающие дроны сделаны таким образом, чтобы его движения были похожи на движения реальной утки. Плавающие — пытаются имитировать движения утиных лап при передвижении по воде.

В то же время для создания дронов-голубей ученые используют сплавы с эффектом памяти и интегрируют их в когти дрона. По их замыслу, так голубь сможет не только летать, но и садиться на ветки, чтобы наблюдать за происходящим.

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Главная цель проекта, как говорят ученые, — безопасно и экологично помочь диким животным, например, меньше сталкиваться с самолетами в аэропортах, а также предложить новые подходы в наблюдении за дикой природой и окружающей средой. Ученые считают, что слияние технологий и таксидермии — «новый виток биоинженерии», который «готовит почву» для «универсальных и безвредных для окружающей среды дронов, которые будут в гармонии с природой».

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