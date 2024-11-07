Создан вдохновленный двигателем самолета бокал для вина

Производитель посуды из Мельбурна Denver & Liely создал бокал для вина, форма которого вдохновлена конструкцией реактивного двигателя. Его разработка велась около восьми лет. Каждый бокал создается вручную и стоит около 134 долларов США. Об этом сообщает Decanter.

Идея создать подобный бокал пришла в голову промышленному дизайнеру и владельцу компании Денверу Крамеру после того, как он вдохновился рекламой реактивного двигателя для самолета: он задумался о связи движения и воздуха.

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«Она [реклама] заставила меня задуматься о самом ритуале наслаждения вином, о том, почему со временем вино в декантере (специальном графине для сливания и подачи вина. — Прим. “Холода”) становится только вкуснее. Это [разработка бокала] заняло какое-то время, но в итоге мы разработали более эффективный [чем декантер] способ [пить вино]», — рассказал Крамер.

Крамер также объяснил, что каждый может индивидуально регулировать аэрацию вина, то есть насыщение его кислородом. Аэрация будет жестче, если вращать бокал против часовой стрелки, и мягче — если вращать его по часовой стрелке. По его словам, жесткая аэрация подойдет молодым винам — при помощи бокала их можно «состарить» на три-пять лет. А мягкая аэрация лучше «настроит вкус» вин постарше.

К использованию самого бокала, как сообщает Decanter, еще нужно привыкнуть: например, из-за широкого основания и тюльпанообразного горлышка бокал требуется значительно наклонять. Уточняется, что форма плохо подходит для шампанского — из-за аэрации «пузырьки» быстро выветрятся.

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Как сообщает Decanter, Denver & Liely получили известность около 10 лет назад — тогда они создали культовый стакан для виски. Как утверждается на сайте компании, их стакан для виски стал первым в рейтинге лучших стаканов по версии журнала Forbes. За все то время, что они создавали новый бокал вина, компании удалось улучшить уже существующие стаканы для пива, бурбона, джина и агаве.

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