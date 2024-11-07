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Мир

Австралия запретит подросткам пользоваться соцсетями

2 минуты чтения 07.11.2024

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что правительство примет закон о запрете социальных сетей для детей младше 16 лет. Об этом сообщает CNN.

По словам Альбанезе, законопроект будет внесен в парламент в этом году и вступит в силу через 12 месяцев после его ратификации законодателями. При этом документ не предусматривает исключений для тех подростков, которые получили родительское согласие на пользование соцсетями.

«На платформы социальных сетей будет возложена обязанность продемонстрировать, что они принимают разумные меры для предотвращения доступа. Это не будет ответственностью родителей или подростков», — заявил премьер-министр.

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Министр связи Австралии Мишель Роуленд заявила, что закон затронет принадлежащие Meta Instagram и Facebook, а также TikTok компании ByteDance и X (бывший Twitter) Илона Маска. По ее словам, возможно, под ограничения попадет и YouTube. CNN пишет, что ни одна из компаний не прокомментировала инициативу австралийского правительства.

При этом, как отмечает The Guardian, в правительстве пока не объяснили, как именно соцсети должны контролировать возраст пользователей. Альбанезе и Роуленд не исключили вероятности того, что пользователи будут проходить верификацию с помощью биометрического сканирования лица, а онлайн-платформы будут сверять возраст с данными из правительственной базы.

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CNN пишет, что ранее несколько других стран уже пообещали ограничить на законодательном уровне использование социальных сетей детьми. К примеру, в прошлом году во Франции предложили запретить доступ в соцсети подросткам младше 15 лет. Однако там, по данным издания, пользователи могли обойти запрет с согласия родителей. 

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