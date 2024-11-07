На пляжи Австралии вынесло жировые шарики с отходами и наркотиками

Группа ученых определила химический состав черных шаров, которые в октябре выбросило на пляжи около Сиднея. Анализ показал, что их происхождение связано с жизнедеятельностью человека, а не только с разливом нефти, как изначально предполагали чиновники. Об этом сообщает научный портал phys.org
Австралийские пляжи Куджи и Гордонс-Бэй были закрыты в середине октября после того, как на них обнаружили тысячи черных шариков размером с мячи для гольфа. Власти тогда подозревали, что вблизи пляжей разлилась нефть, сообщал совет города Рэндвик — пригорода Сиднея.
Ученые из университета Нового Южного Уэльса вместе с другими австралийскими исследователями проанализировали состав шаров и выяснили, что он больше всего соответствует отходам, которые производит человек.
«Мы обнаружили, что липкие сферы содержали сотни различных компонентов, включая молекулы, полученные из мыльной пены и растительного масла, ПФАС (синтетические химические вещества), стероидных соединений, антигипертензивных препаратов, пестицидов и ветеринарных препаратов», — сообщил профессор Джон Бивес, руководивший исследованием.
Радиоуглеродный анализ шаров показал, что они лишь на 30 процентов состояли из ископаемого, углерода, а на 70 процентов — из современного, который получается из растений и животных.
В составе шаров также также нашли маркеры человеческих фекалий и остатки рекреационных наркотиков, например ТГК и метамфетамина, показывают результаты масс-спектрометрии.
Ученые предполагают, что шарики могли получиться из жирбергов — образований из застывшего жира, который попал в канализацию и смешался с холодной водой.
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