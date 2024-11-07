Американцы массово скупают препараты для абортов и гормоны после победы Трампа

Медики и поставщики рассказали газете The Guardian, что на фоне новостей о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США резко вырос спрос на препараты для экстренной контрацепции и заместительной гормональной терапии.

В Aid Access, крупнейшей американской компании, которая отправляет препараты для экстренной контрацепции по почте, сообщили The Guardian, что после победы Трампа за полдня они получили пять тысяч заказов. В обычное время компания отправляет около девяти тысяч таблеток в месяц.

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Основательница Aid Access Ребекка Гомперц рассказала, что перед выборами команда удаленных сотрудников проекта специально собралась в одном офисе. А после первого президентства Трампа компания развивала систему, с помощью которой врачи из штатов, где аборты легализованы, могут выписывать и отправлять таблетки пациентам из других штатов.

У сервиса Plan C, тоже отправляющего препараты для абортов по почте, трафик вырос в семь раз. Служба репродуктивной телемедицины Wisp, выписывающая рецепты дистанционно, сообщила о четырехкратном росте числа запросов на экстренную контрацепцию. О резком росте числа заказов The Guardian сообщили еще два подобных портала.

Организация QueerDoc, которая выписывает гормональные препараты трансгендерным персонам и консультирует пациентов, также получила намного больше запросов, чем в обычную неделю.

Глава QueerDoc Кристал Бил сообщает, что проект советует клиентам получить максимальный объем препаратов, который позволяют законы штата и условия страхования. По словам Бил, трансгендерным мужчинам специалисты даже рекомендуют повторно использовать одноразовые флаконы для инъекций.

По словам Бил, пациенты также интересуются, стоит ли им обратно изменять гендерный маркер в документах или прекращать принимать гормоны. Сотрудники отвечают им, что не могут принимать решения за клиентов, а идентичность людей не определяется тем, какие они принимают лекарства и записями в их документах.

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Аборты в США были легальны во всех штатах с 1971 по 2022 год благодаря решению Верховного суда по делу «Роу против Уэйда». В июне 2022 года суд отменил это решение, после чего ряд штатов ввел полные или частичные запреты на аборты.

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп пообещал, что будет требовать от американских школ пропагандировать «роль матерей и отцов», а органам власти запретит «продвигать концепцию гендерного перехода в любом возрасте».

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