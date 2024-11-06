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Мир

Трамп объявил себя новым президентом США

2 минуты чтения 06.11.2024

Бывший глава Белого дома и кандидат от республиканцев на нынешних президентских выборах Дональд Трамп объявил о своей победе, не дожидаясь окончания подсчета голосов. Об этом он сказал, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

«Мы одержали политическую победу, которую наша страна никогда не видела. Я — 47-й и 45-й президент США», — заявил Трамп, пообещав, что при его правлении в США наступит «золотой век».

Накануне, отвечая на вопросы журналистов на избирательном участке во Флориде Трамп выразил уверенность, что его сторонники не будут устраивать беспорядков. «Конечно, не будет никакого насилия. Мои сторонники — не жестокие люди», — заявил он.

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Во время выборов президента США в 2020 году, когда соперником Трампа был кандидат от Демократической партии и бывший вице-президент страны Джо Байден, республиканец также заявил о своей победе до того, как были подсчитаны все голоса избирателей. В начале подсчета действительно лидировал Трамп, однако по его итогам победа досталась Байдену.

После этого Трамп отказался признать поражение, обвинил демократов в «краже» выборов, а позже попытался совершить государственный переворот. 6 января 2021 года на митинге в Вашингтоне Трамп призвал своих сторонников идти к Капитолию, где в этот день Конгресс утверждал итоги выборов. 

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Демонстранты взяли здание штурмом, разгромили кабинеты конгрессменов-демократов и построили виселицу, на которой планировали повесить бывшего тогда вице-президентом Майка Пенса, чья подпись должна была стать итоговой в процессе утверждения результатов голосования.

В ходе столкновений погибшие и пострадавшие были как среди сторонников Трампа, так и защищавших Капитолий полицейских. Позже многие участники штурма Капитолия были приговорены к тюремным срокам, а Трамп заявил, что не имеет отношения к случившемуся.

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