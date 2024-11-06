Школа из заботы об учениках закрыла доступ к оценкам для родителей

В Нидерландах средняя школа Jordan-MLU закрыла доступ к оценкам учеников для их родителей на один семестр. Таким образом администрация учебного заведения пытается снизить давление на детей, чьи родители пристально следят за их оценками, пишет британская газета The Guardian.

Как и во многих других школах оценки учеников Jordan-MLU отображаются в специальном приложении, которое используют родители. Как утверждают в школе, чем активнее родители пользуются этим приложением, тем более сильный стресс испытывают их дети.

Так, преподаватель экономики Jordan-MLU Стайн Уиттенбогаард опросил 500 учеников школы и обнаружил, что дети, родители которых регулярно проверяли оценки в приложении, испытывали стресс силой 2,7 по пятибалльной шкале, а те ученики, чьи родители не пользовались приложением постоянно, заявили о стрессе силой лишь в два балла.

ФСБ вызывает россиян на опросы из-за виз западных стран Чем это грозит и как себя вести, если избежать разговора с силовиками не получается Общество 6 минут чтения

«По-моему, это давление на учеников, чтобы они чего-то достигли, — это действительно современная вещь. Когда я учился в школе, отчет был четыре раза в год, но в остальном вы могли сказать родителям, когда и что вы хотите. Теперь родители могут получить push-уведомление на свой телефон, и ребенок приходит домой с родителями, которые сидят и ждут разговора. Это ужасно», — заявил Уиттенбогаард.

Он предложил ректору Jordan-MLU Герту Лойшельдеру закрыть доступ к оценкам для родителей на месяц. Предложение поддержали не только ученики, но и 95% родителей. При этом родительский совет настоял на увеличении срока блокировки до 10 недель.

Социальные сети мешают жить Они вредят ментальному здоровью, подсовывают ненужную информацию и учат ненавидеть женщин. Рассказываем, как сидеть в них реже Интернет и мемы 7 минут чтения

Лойшельдер убежден, что в Нидерландах стремление к хорошим оценкам не оставляет места для развития жизненных навыков, таких как эмпатия и гибкость. Лишив родителей возможности непрерывно мониторить результаты учебы своих детей, школа, по его словам, дала ученикам возможность самим принимать решения в процессе обучения и нести ответственность за них.

«Тот факт, что родители заглядывают через плечо учеников, только вызывает стресс», — убежден ректор Jordan — MLU. — «В нашей школе мы всегда говорим: “Вы имеете право совершать ошибки. Так вы учитесь”», — пояснил он.

Нововведения в Jordan-MLU положительно оценили в том числе в национальной ассоциации родителей Нидерландов. Глава организации Лобке Вламинг сказала, что родители учеников хорошо отреагировали на него.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети! Telegram Instagram Facebook TikTok X