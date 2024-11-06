Пользователи соцсетей пишут о желании совершить самоубийство из-за победы Трампа

В ветке форума на Reddit, где люди поддерживают друг друга в случае появления мыслей о самоубийстве, за последние 12 часов появилось более 150 сообщений, большинство из которых связаны с победой Дональда Трампа на выборах президента США. На это обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости».

Как пишет телеграм-канал, пользователи опасаются, что после победы Трампа их будущее окажется под угрозой, а страна превратится в диктатуру с массовыми репрессиями. «Я веду дневник всех мыслей о самоубийстве, которые у меня возникают. Сегодня вечером сдул с него пыль. Боже, я действительно не хочу пережить еще одно президентство Трампа…» — написал один из пользователей.

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Другой пользователь выложил пост, в котором выразил надежду на то, что у Камалы Харрис все еще есть шансы выиграть выборы, и заметил, что это «безумно трудно».

Кроме того, на форуме появились сообщения от тех, кто не думает о самоубийстве сам, но чьи друзья задумались о суициде после окончания выборов. Один из таких постов связан с ЛГБТ-сообществом.

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«Мой друг — трансгендер, и он абсолютно уверен, что если выборы пройдут плохо, он умрет. Он не может представить себя выжившим. И он не может обещать, что хотя бы приложит усилия, чтобы продолжать пытаться. <…> Я живу в Колорадо. Он живет в Техасе. Он не может позволить себе терапию или что-то в этом роде, даже нормальное жилье на данный момент. Он живет в трейлере со своей матерью-теоретиком заговора, которая постоянно внушает ему страх и панику на религиозной почве», — сказано в сообщении.

При этом, как отмечает «Осторожно, новости», в ветке есть сообщения, которые помечены как не связанные с темой выборов.

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