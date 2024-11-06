Полиция заплатит девочке 300 тысяч долларов за незаконно конфискованного козла

В Калифорнии мать 11-летней девочки добилась от местной полиции компенсации в 300 тысяч долларов за незаконно конфискованного и убитого козла. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает издание New York Post.

Как сообщается, жертвой полицейского произвола дочь Джессики Лонг стала в 2022 году, когда ей было всего девять лет. В апреле 2022 года девочке подарили козла по кличке Кедр, которого она, по словам матери, сразу полюбила и ухаживала за ним, планируя продать его на летней ярмарке в округе Шаста.

Однако, когда подошел срок и животное отправили на ярмарку, девочка поняла, что слишком привязалась к нему. К тому же выяснилась, что проданных там животных затем забьют на мясо. «[Она] любила Кедра, и мысль о том, что он пойдет на бойню, была для нее невыносимой. Рыдая в его загоне рядом с ним, [она] сообщила матери, что не хочет, чтобы Кедр пошел на бойню», — заявили представители Лонг в суде.

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Мать девочки попыталась вмешаться и забрать Кедра с ярмарки, но там заявили, что сделать это не позволяют правила, несмотря на то, что юридически хозяин животного не берет на себя никаких обязательств до его продажи. Кедр остался на ярмарке, где его купил сенатор-республиканец штата Калифорния Брайан Дале, заплативший за козла 902 доллара. 7% от этой суммы должны были получить организаторы аукциона в качестве комиссии.

Дале согласился аннулировать покупку до того, как оплатил ее, а Лонг предложила организаторам аукциона компенсацию в размере 63 долларов. Однако те отказались, и тогда Лонг сама забрала Кедра с ярмарки и отвезла его на ферму в округе Сонома. Администрация ярмарки, в свою очередь, обратилась в полицию.

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После этого полицейские проехали около 500 миль (более 800 километров) и конфисковали Кедра без соответствующего ордера. Что с ним стало дальше, доподлинно неизвестно. Издание пишет, что животное передали ярмарке, где его зарезали, а мясо приготовили для угощения гостей мероприятия.

Год спустя Лонг подала в суд на полицейских и потребовала компенсации. В итоге стороны пришли к досудебному соглашению, по которому офис шерифа округа Шаста заплатит семье девочки, потерявшей Кедра, 300 тысяч долларов компенсации. Несмотря на это девочка, по словам ее матери, все так же убита горем. Сама же Лонг намерена продолжать судиться, на этот раз — с ярмаркой.

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