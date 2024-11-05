Поцелуи оказались древним способом борьбы с паразитами

Поцелуи, ставшие способом выражения любви и привязанности между людьми несколько тысяч лет назад, изначально были одним из приемов борьбы с паразитами, который использовали предки человека и человекообразные обезьяны. К такому выводу пришли ученые, пишет The Independent.
Исследователи заметили, что заключительный акт ухода за собой у высших приматов включает выпячивание губ и легкое всасывание для удаления мусора или паразитов. Ученые убеждены, что, когда в ходе эволюции у людей стало меньше волос на теле, этот акт, который ученые называют «последним поцелуем грумера», мог лишиться гигиенического значения, оставшись «рудиментарным действием».
«То, что когда-то было трудоемким и требующим много времени ритуалом, призванным скрепить и укрепить тесные социальные связи, постепенно сжималось, пока последний поцелуй грумера не превратился в кристаллизованный символ доверия и принадлежности», — говорят они.
Согласно этой теории, ученые предполагают, что поцелуи появились у предков человека, обезьян, когда они начали проводить много времени на земле вдали от деревьев.
До сих пор существовали другие гипотезы относительно появления поцелуев. По одной из них поцелуи произошли от поведенческих схем заботы о детях, например, от кормления младенцев их родителями предварительно пережеванной пищей. По другой — поцелуй появился как своего рода тест на совместимость, в ходе которого потенциальные партнеры пробовали друг друга на вкус, чтобы определить состояние здоровья.