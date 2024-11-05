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Мир

Поцелуи оказались древним способом борьбы с паразитами

2 минуты чтения 05.11.2024

Поцелуи, ставшие способом выражения любви и привязанности между людьми несколько тысяч лет назад, изначально были одним из приемов борьбы с паразитами, который использовали предки человека и человекообразные обезьяны. К такому выводу пришли ученые, пишет The Independent.

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Исследователи заметили, что заключительный акт ухода за собой у высших приматов включает выпячивание губ и легкое всасывание для удаления мусора или паразитов. Ученые убеждены, что, когда в ходе эволюции у людей стало меньше волос на теле, этот акт, который ученые называют «последним поцелуем грумера», мог лишиться гигиенического значения, оставшись «рудиментарным действием». 

«То, что когда-то было трудоемким и требующим много времени ритуалом, призванным скрепить и укрепить тесные социальные связи, постепенно сжималось, пока последний поцелуй грумера не превратился в кристаллизованный символ доверия и принадлежности», — говорят они.

Согласно этой теории, ученые предполагают, что поцелуи появились у предков человека, обезьян, когда они начали проводить много времени на земле вдали от деревьев.

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До сих пор существовали другие гипотезы относительно появления поцелуев. По одной из них поцелуи произошли от поведенческих схем заботы о детях, например, от кормления младенцев их родителями предварительно пережеванной пищей. По другой — поцелуй появился как своего рода тест на совместимость, в ходе которого потенциальные партнеры пробовали друг друга на вкус, чтобы определить состояние здоровья.

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