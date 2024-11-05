Неонацист планировал атаковать беспилотником электростанцию в США

ФБР отчиталось о предотвращении теракта на американской территории. Сотрудники спецслужбы задержали подозреваемого, который, как утверждается, планировал атаковать электростанцию в городе Нэшвилл с помощью дрона, несущего взрывное устройство. Об этом говорится в заявлении министерства юстиции США.

Как сообщается, подозреваемым оказался 24-летний житель американского штата Теннесси Скайлер Филлипи. Ему предъявили обвинение в покушении на использование оружия массового поражения и разрушение объекта энергетической инфраструктуры.

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В ведомстве рассказали, что агенты ФБР следили за Филлипи в течение нескольких месяцев. В ходе операции сотрудники спецслужбы под прикрытием вместе с подозреваемым покупали компоненты для создания самодельного взрывного устройства, которое затем предполагалось установить на беспилотник.

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После удара по электростанции в Нэшвилле Филлипи планировал устроить аналогичные теракты на других объектах американской энергетической инфраструктуры, отметили в министерстве юстиции США.

«Это дело служит еще одним предупреждением тем, кто стремится сеять насилие и хаос во имя ненависти, атакуя критически важную инфраструктуру нашей страны: Министерство юстиции найдет вас, мы сорвем ваш заговор и привлечем вас к ответственности», — пообещал генеральный прокурор США Меррик Гарланд. По его словам, подозреваемый планировал совершить теракт для продвижения идеологии «белого превосходства».