EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Неонацист планировал атаковать беспилотником электростанцию в США

2 минуты чтения 05.11.2024

ФБР отчиталось о предотвращении теракта на американской территории. Сотрудники спецслужбы задержали подозреваемого, который, как утверждается, планировал атаковать электростанцию в городе Нэшвилл с помощью дрона, несущего взрывное устройство. Об этом говорится в заявлении министерства юстиции США.

Как сообщается, подозреваемым оказался 24-летний житель американского штата Теннесси Скайлер Филлипи. Ему предъявили обвинение в покушении на использование оружия массового поражения и разрушение объекта энергетической инфраструктуры.

Полезная доза кофе есть
Полезная доза кофе есть
Он снижает риски развития рака, сахарного диабета и болезни Паркинсона. Когда он начинает приносить вред?
Общество8 минут чтения

В ведомстве рассказали, что агенты ФБР следили за Филлипи в течение нескольких месяцев. В ходе операции сотрудники спецслужбы под прикрытием вместе с подозреваемым покупали компоненты для создания самодельного взрывного устройства, которое затем предполагалось установить на беспилотник.

Действительно ли побеждает Россия?
Действительно ли побеждает Россия?
Многие либеральные блогеры, видя успехи ВС РФ в Донбассе, считают, что для Украины все потеряно. Но они упускают массу нюансов
Политика4 минуты чтения

После удара по электростанции в Нэшвилле Филлипи планировал устроить аналогичные теракты на других объектах американской энергетической инфраструктуры, отметили в министерстве юстиции США.

«Это дело служит еще одним предупреждением тем, кто стремится сеять насилие и хаос во имя ненависти, атакуя критически важную инфраструктуру нашей страны: Министерство юстиции найдет вас, мы сорвем ваш заговор и привлечем вас к ответственности», — пообещал генеральный прокурор США Меррик Гарланд. По его словам, подозреваемый планировал совершить теракт для продвижения идеологии «белого превосходства».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Полезная доза кофе есть
Общество
Полезная доза кофе есть
Он снижает риски развития рака, сахарного диабета и болезни Паркинсона. Когда он начинает приносить вред?
8 минут чтения
Действительно ли побеждает Россия?
Политика
Действительно ли побеждает Россия?
Многие либеральные блогеры, видя успехи ВС РФ в Донбассе, считают, что для Украины все потеряно. Но они упускают массу нюансов
4 минуты чтения
Я учила первоклассников в частной школе. Война разрушает даже их
Общество
Я учила первоклассников в частной школе. Война разрушает даже их
Полтора года я наблюдала, как «мы их разбомбим» и «за наших» прорывается в разговорах о греческих мифах
12 минут чтения
Раскрыть свою смерть
Криминал
Раскрыть свою смерть
Американка попросила соседей передать в полицию письмо, если с ней что-то случится. В нем она предсказала свое убийство
9 минут чтения
Я переехала в Шотландию и работаю уборщицей
Общество
Я переехала в Шотландию и работаю уборщицей
У меня два высших образования, но найти другую работу пока не получилось. Однако мне нравится и эта
5 минут чтения
Ожирение и диабет или важная энергия?
Общество
Ожирение и диабет или важная энергия?
Что такое углеводы и для чего они нужны на самом деле
7 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.