Россиянина не пустили в Грузию из-за поездки в Крым и комментариев в соцсетях

Специалист по туризму Александр Тепляков прилетел в Тбилиси из Стамбула 4 ноября и через два дня собирался улетать в Москву. Однако его не пустили в Грузию и депортировали тем же самолетом в Турцию. Об этом сообщает портал Tourdom.ru.

По словам Теплякова, на паспортном контроле его отвели в сторону и попросили подождать. «Смотрю, с моего рейса многие сидят, с ними проводят беседу, но всех пропускают. Мы сидим в отдельной очереди втроем», — рассказал мужчина. Вместе с ним в очереди были также гражданин Узбекистана, который не продлил документы, разрешающие находиться в Турции, и мужчина, планировавший улететь в Дубай с недействительным паспортом.

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Тепляков отметил, что его не вызывали на беседу и через некоторое время сотрудник полиции вручил ему бумагу с отказом во въезде в Грузию, предписывающую депортировать его в Стамбул. В графе «основания» была указана «другая причина».

Тепляков поинтересовался реальными мотивами отказа во въезде. «Ты поддерживаешь политику России. Мы посмотрели в соцсетях: ты находился в Крыму, на “оккупированных территориях”. Плюс у тебя есть какие-то осуждающие Грузию комментарии, публикации. Поэтому приняли решение, что в страну тебя не пустим», — ответил ему полицейский.

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Мужчина предложил купить билет до Москвы за свой счет и улететь сразу в Россию, однако сотрудник полиции сделал вид, что не понимает туриста. Позже Теплякова отвели в тот же самолет, которым он прилетел в Тбилиси.

«Выдают посадочные, паспорта изымают. И вот мы такие красивые идем через весь лайнер. Стыдобища, уже все пассажиры сидят на местах. Стюард спрашивает: “Вы депортированные?” Все грузины на нас смотрят. Максимально неприятная ситуация!» — рассказал мужчина.

В Стамбуле мужчине поставили в паспорт штамп, отменяющий выезд из Турции, и отпустили. Как отмечает Tourdom.ru, на сайте МИД Грузии ничего не сказано о том, что людям, побывавшим на оккупированных территориях Украины, ограничен въезд в страну.