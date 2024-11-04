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Мир

Беременная девушка могла умереть из-за запрета на аборты в США

2 минуты чтения 04.11.2024

Американка Нивея Крейн умерла из-за осложнений во время беременности. В течение суток жительница штата Техас, где запрещены аборты, побывала в трех отделениях неотложной помощи. Как пишет американская некоммерческая журналистская организация ProPublica, врачи выписывали ей антибиотики, отправляли домой и проводили УЗИ плода вместо того, чтобы как можно скорее начать спасать ей жизнь.

Согласно закону о запрете абортов, медики в Техасе могут получить тюремный срок за вмешательство, останавливающее сердцебиение плода, независимо от того, желанная это беременность или нет. Врачи сказали ProPublica, что страх перед возможными юридическими последствиями меняют подход медиков к лечению беременных пациенток с осложнениями. По их словам, таких пациенток иногда перебрасывают из одной больницы в другую, как «горячую картошку».

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Утром 28 октября 2023 года 18-летняя Нивея Крейн проснулась с сильной головной болью. Позже у нее поднялась температура и началась рвота. Девушка также жаловалась на сильные боли в животе. Парень Крейн решил отвезти ее в больницу, в приемном отделении которой они просидели четыре часа. Когда Крейн наконец приняли, медсестра назначила ей анализы на стрептококковую ангину. Результаты оказались положительными. Врачи по итогу выписали ей антибиотики и отправили домой.

Состояние девушки ухудшилось. Ночью она проснулась с сильной болью в животе и сообщила об этом своей матери. Женщина отвезла беременную дочь уже в другую больницу, где врачи диагностировали у нее сепсис — опасное для жизни состояние, вызванное острой реакцией иммунной системы организма на инфекцию, что приводит к дисфункции органов. Врачи убедились, что у ее шестимесячного плода есть сердцебиение, и выписали ее из больницы.

По словам медицинских экспертов, за пациентами с таким диагнозом нужно наблюдать до тех пор, пока их жизненные показатели не улучшатся. 

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«Это полный бред», — сказала мать девушки, когда увидела, что ее дочь вывозят из отделения в инвалидном кресле. Девушка к тому моменту уже не могла ходить самостоятельно и тяжело дышала. 

Вернувшись домой около семи утра вместе с дочерью, мать попыталась уложить ее поудобнее, но та плакала и стонала. Крейн попросила мать проводить ее в туалет, где она увидела кровь на своем нижнем белье — у девушки случился выкидыш. 

Вместе с матерью они снова вернулись в больницу. Там девушке провели УЗИ плода, чтобы проверить его сердцебиение и «подтвердить гибель», прежде чем положить ее в отделение интенсивной терапии. Спустя два с лишним часа после поступления, у Крейн резко упало давление, а медсестра отметила, что ее губы «посинели и потемнели». Ее органы начали отказывать. Через несколько часов она была мертва.

Мать девушки обвинила врачей в халатности, но до сих пор не может добиться судебного разбирательства. По данным ProPublica, ни один адвокат не решается взяться за это дело.

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