Беременная девушка могла умереть из-за запрета на аборты в США

Американка Нивея Крейн умерла из-за осложнений во время беременности. В течение суток жительница штата Техас, где запрещены аборты, побывала в трех отделениях неотложной помощи. Как пишет американская некоммерческая журналистская организация ProPublica, врачи выписывали ей антибиотики, отправляли домой и проводили УЗИ плода вместо того, чтобы как можно скорее начать спасать ей жизнь.

Согласно закону о запрете абортов, медики в Техасе могут получить тюремный срок за вмешательство, останавливающее сердцебиение плода, независимо от того, желанная это беременность или нет. Врачи сказали ProPublica, что страх перед возможными юридическими последствиями меняют подход медиков к лечению беременных пациенток с осложнениями. По их словам, таких пациенток иногда перебрасывают из одной больницы в другую, как «горячую картошку».

Раскрыть свою смерть Американка попросила соседей передать в полицию письмо, если с ней что-то случится. В нем она предсказала свое убийство Криминал 9 минут чтения

Утром 28 октября 2023 года 18-летняя Нивея Крейн проснулась с сильной головной болью. Позже у нее поднялась температура и началась рвота. Девушка также жаловалась на сильные боли в животе. Парень Крейн решил отвезти ее в больницу, в приемном отделении которой они просидели четыре часа. Когда Крейн наконец приняли, медсестра назначила ей анализы на стрептококковую ангину. Результаты оказались положительными. Врачи по итогу выписали ей антибиотики и отправили домой.

Состояние девушки ухудшилось. Ночью она проснулась с сильной болью в животе и сообщила об этом своей матери. Женщина отвезла беременную дочь уже в другую больницу, где врачи диагностировали у нее сепсис — опасное для жизни состояние, вызванное острой реакцией иммунной системы организма на инфекцию, что приводит к дисфункции органов. Врачи убедились, что у ее шестимесячного плода есть сердцебиение, и выписали ее из больницы.

По словам медицинских экспертов, за пациентами с таким диагнозом нужно наблюдать до тех пор, пока их жизненные показатели не улучшатся.

Я родила ребенка и пожалела об этом Реальность оказалась совсем не такой, как в блогах в инстаграме. Я часто плачу при дочери и скучаю по прошлой жизни Общество 7 минут чтения

«Это полный бред», — сказала мать девушки, когда увидела, что ее дочь вывозят из отделения в инвалидном кресле. Девушка к тому моменту уже не могла ходить самостоятельно и тяжело дышала.

Вернувшись домой около семи утра вместе с дочерью, мать попыталась уложить ее поудобнее, но та плакала и стонала. Крейн попросила мать проводить ее в туалет, где она увидела кровь на своем нижнем белье — у девушки случился выкидыш.

Вместе с матерью они снова вернулись в больницу. Там девушке провели УЗИ плода, чтобы проверить его сердцебиение и «подтвердить гибель», прежде чем положить ее в отделение интенсивной терапии. Спустя два с лишним часа после поступления, у Крейн резко упало давление, а медсестра отметила, что ее губы «посинели и потемнели». Ее органы начали отказывать. Через несколько часов она была мертва.

Мать девушки обвинила врачей в халатности, но до сих пор не может добиться судебного разбирательства. По данным ProPublica, ни один адвокат не решается взяться за это дело.