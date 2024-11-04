Сотни снятых высокопоставленным чиновником порнороликов оказались в сети

Генеральный директор Национального агентства финансовых расследований Экваториальной Гвинеи Балтасар Эбанг Энгонг снял сотни порнографических видеороликов с женщинами, которые оказались родственницами высокопоставленных госслужащих. Видеофайлы нашли у чиновника следователи, ведущие дело о мошенничестве, рассказала нигерийская газета Vanguard.

Подробности дела о мошенничества не сообщаются. Следователи сообщили журналистам, что нашли более 300 порнороликов. Вскоре видео попали в интернет, и в стране разразился скандал, пишет издание. На видео оказались запечатлены, в том числе, жена генерального прокурора, дочь главы полиции, сестра президента Экваториальной Гвинеи, жена младшего брата Энгонга, а также его собственная двоюродная сестра.

Журналисты рассказали, что как минимум десятки женщин в момент свиданий и съемки порно были замужем за госслужащими, а часть давали согласие на участие в съемке. Некоторые видео Энгонг снимал непосредственно в своем рабочем кабинете.

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На скандал отреагировал вице-президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема. 31 октября он опубликовал пост в Х, где велел Министерству транспорта и новых технологий, а также местным операторам связи Gitge и Ortel через сутки сообщить о мерах, которые были предприняты для «остановки распространения порнороликов, которые уже несколько дней наводняют соцсети Экваториальной Гвинеи».

Журналисты рассказали, что позже вице-президент публично назвал «сексуальные отношения» строго запрещенными на рабочих местах в госструктурах. «Министерства и ведомства предназначены только и исключительно для выполнения административной работы ради развития страны», — объяснил Нгема. Он объявил, что теперь любой нарушивший это правило будет привлечен к дисциплинарной ответственности за непристойное поведение и уволен с работы, пишет Vanguard.

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Энгонга временно отстранен от работы, сообщил журналисты. По их словам, он может избежать уголовных обвинений, если ставшие героинями его видео женщины откажутся выдвигать обвинения.

В обязанности директора агентства финансовых расследований входит надзор за финансовыми расследованиями и «пресечение финансовой коррупции в стране», пишет Vanguard. Чиновник женат, у него шестеро детей. В интернете он себя называл The Crusher (Дробитель) и The Sewing Machine (Швейная машина), обратили внимание журналисты.