Действующий президент Молдовы лидирует на выборах

После подсчета 99,55% голосов во втором туре президентских выборов в Молдове действующий президент страны Майя Санду набирает 55,26% голосов. Об этом сообщается на сайте молдавской ЦИК.

Оппонент Санду, бывший генпрокурор Молдовы Александр Стояногло, согласно предварительным результатам, набирает 44,76% голосов. Ранее он лидировал на избирательных участках внутри страны, получив там 51,19% голосов.

На своей странице в соцсети Х Майя Санду уже объявила о своей победе на выборах и поблагодарила избирателей.

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«Молдова, сегодня вы одержали победу. Вместе мы продемонстрировали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему. Спасибо вам, дорогие молдаване, дома и за рубежом. Идите с гордостью — вы свобода, надежда и стойкость. Я горжусь тем, что служу всем вам», — написала президент.

Как отмечает Reuters, в ходе выборов руководство Молдовы заявило о вмешательстве России в предвыборную гонку. «Мы наблюдаем масштабное вмешательство России в наш избирательный процесс… попытку с высоким потенциалом исказить результат», — заявил советник действующего президента Молдовы по национальной безопасности Станислав Секриеру.

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По данным агентства, никаких комментариев от Москвы, которая неоднократно отрицала обвинения во вмешательстве, не последовало. О вмешательствах со стороны России сообщалось и во время первого тура, который состоялся 20 октября. Тогда Санду заявила, что бывший депутат парламента и бизнесмен Илон Шор пытался купить голоса 300 тысяч человек, что составляет более 10% населения страны. В первом туре Санду получила 42,49% голосов, а Стояногло — 25,95%.

Reuters пишет, что в прошедшем голосовании приняло участие самое больше с 2010 года число избирателей-экспатриантов. По данным Молдавской службы «Радио Свобода», после закрытия большинства избирательных участков внутри страны явка составила 54,07% — это выше, чем в первом туре.