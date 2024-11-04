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Мир

Обвиненная в клевете девочка сняла на видео доказательства изнасилования приемным отцом

2 минуты чтения 04.11.2024

Тейлор Кэдл, жительница округа Полк во Флориде, подверглась изнасилованию на обочине проселочной дороги со стороны приемного отца. Ей удалось заснять произошедшее на телефон, после чего подросток обратилась в полицию. Об этом сообщает The Ledger.

Как пишет издание, инцидент произошел еще в 2017 году. За год до этого Тейлор уже пыталась сообщить в полицию о сексуализированном насилии в свой адрес со стороны Генри Кэдла. Однако тогда местный шериф не только отказался арестовать приемного отца девочки, но и обвинил ее в подаче ложного заявления.

Приемная мать подростка, жена Генри Кэдла, предложила Тейлор признать себя виновной в клевете. В рамках испытательного срока она должна была написать письма с извинениями приемному отцу и заместителю шерифа округа Полк Мелиссе Тернаж, которая допрашивала ее после первоначальной жалобы.

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После этого Тейлор решила, что ей нужно самостоятельно собрать доказательства изнасилования. Когда приемный отец снова решил ее изнасиловать, 13-летняя на тот момент девочка смогла снять фото и видео на телефон, а по прибытии домой вызвать полицию.

В результате Генри Кэдл признал себя виновным, и суд приговорил его к 17 годам тюрьмы, пожизненному испытательному сроку и включению в список преступников, совершивших сексуализированное насилие.

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The Ledger отмечает, что до семи лет Тейлор жила вместе со своей биологической матерью. «У нас никогда не было постоянного дома, когда я росла. Мы всегда были либо бездомными, либо спали у других людей на диванах. Мы спали в машине. У меня никогда не было места, которое я могла бы назвать домом, пока меня не удочерили», — рассказала девушка.

После того, как власти забрали ее у матери, она провела два года в приютах и приемных семьях, пока ее не удочерили Генри Кэдл с супругой. Мужчина начал приставать к Тейлор, когда ей было девять лет. Тогда она не стала ничего рассказывать, испугавшись, что ее снова отправят в другую семью. В течение последующих лет сексуализированное насилие со стороны приемного отца продолжилось, пока его не арестовали.

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