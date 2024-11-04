Обвиненная в клевете девочка сняла на видео доказательства изнасилования приемным отцом

Тейлор Кэдл, жительница округа Полк во Флориде, подверглась изнасилованию на обочине проселочной дороги со стороны приемного отца. Ей удалось заснять произошедшее на телефон, после чего подросток обратилась в полицию. Об этом сообщает The Ledger.

Как пишет издание, инцидент произошел еще в 2017 году. За год до этого Тейлор уже пыталась сообщить в полицию о сексуализированном насилии в свой адрес со стороны Генри Кэдла. Однако тогда местный шериф не только отказался арестовать приемного отца девочки, но и обвинил ее в подаче ложного заявления.

Приемная мать подростка, жена Генри Кэдла, предложила Тейлор признать себя виновной в клевете. В рамках испытательного срока она должна была написать письма с извинениями приемному отцу и заместителю шерифа округа Полк Мелиссе Тернаж, которая допрашивала ее после первоначальной жалобы.

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После этого Тейлор решила, что ей нужно самостоятельно собрать доказательства изнасилования. Когда приемный отец снова решил ее изнасиловать, 13-летняя на тот момент девочка смогла снять фото и видео на телефон, а по прибытии домой вызвать полицию.

В результате Генри Кэдл признал себя виновным, и суд приговорил его к 17 годам тюрьмы, пожизненному испытательному сроку и включению в список преступников, совершивших сексуализированное насилие.

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The Ledger отмечает, что до семи лет Тейлор жила вместе со своей биологической матерью. «У нас никогда не было постоянного дома, когда я росла. Мы всегда были либо бездомными, либо спали у других людей на диванах. Мы спали в машине. У меня никогда не было места, которое я могла бы назвать домом, пока меня не удочерили», — рассказала девушка.

После того, как власти забрали ее у матери, она провела два года в приютах и приемных семьях, пока ее не удочерили Генри Кэдл с супругой. Мужчина начал приставать к Тейлор, когда ей было девять лет. Тогда она не стала ничего рассказывать, испугавшись, что ее снова отправят в другую семью. В течение последующих лет сексуализированное насилие со стороны приемного отца продолжилось, пока его не арестовали.