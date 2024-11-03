Ирландия столкнулась с проблемой слишком большого количества денег

В сентябре этого года Европейский суд вынес приговор по делу о том, что компания Apple воспользовалась незаконными лазейками в налоговом кодексе Ирландии. Теперь компания должна выплатить налоговым органам в общей сумме 14 миллиардов евро. В свою очередь, ирландские чиновники спрогнозировали профицит в размере 7,5% национального дохода в этом году и 2,9% в 2025 году. Об этом сообщает The Economist.

Как пишет издание, экономика Ирландии успешно развивается. К примеру, валовой национальный доход (показывает стоимость всех товаров и услуг, произведенных в стране, и доходы, полученные гражданами страны из-за рубежа за вычетом доходов, вывезенных из страны), согласно прогнозам, вырастет на 4,9% в этом году и на 2,7% в 2025 году. Уровень безработицы в Ирландии составляет 4,3%, а инфляция опустилась ниже 2%.

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The Economist отмечает, что в предыдущие два года в Ирландии также наблюдался профицит бюджета. Это подтолкнуло правительство страны встать на сторону Apple в суде, утверждая, что компания «не сделала ничего плохого».

По данным издания, с 1950-х годов Ирландия предлагает выгодные ставки налога на прибыль, чтобы привлечь иностранные компании. «Даже когда во время кризиса евро в начале 2010-х годов в стране резко сократили социальные пособия и увеличили другие налоги, налог на прибыль был оставлен на уровне 12,5%», — пишет The Economist, подчеркивая, эта стратегия принесла свои плоды.

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Журналисты утверждают, что ирландское правительство намерено поступить с доходами от Apple так же, как Норвегия с доходами от добычи нефти в Северном море: в стране создадут фонд национального благосостояния. В настоящее время создаются два отдельных фонда. Ирландские министры надеются, что к 2040 году их совокупная стоимость достигнет 100 миллиардов евро, и тогда они начнут тратить полученные доходы. Подробности том, куда пойдут полученные от Apple деньги, должны опубликовать в январе будущего года.