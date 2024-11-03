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Мир

Google выложил спутниковые снимки с расположением военных объектов ВСУ

2 минуты чтения 03.11.2024

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко сообщил в своем телеграм-канале, что после обновления на Google Maps появились спутниковые снимки, на которых видно расположение военных систем украинской армии.

«Представьте ситуацию. Google выкладывает на картах обновленные снимки, на которых видно размещение наших военных систем. Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но у них выходные. Не до этого», — написал Коваленко.

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Позже он опубликовал еще одно сообщение, в котором заявил, что представители Google отреагировали на обращение со стороны Украины после того, как ситуация получила огласку. По словам Коваленко, в компании заявили, что уже работают над исправлениями. Он также пообещал разработать механизм для более оперативного решения подобных проблем.

Глава ЦПД отметил, что он намеренно не указал, о каких именно военных объектах идет речь. В то же время РБК пишет, что скриншоты Google Maps распространились в пророссийских телеграм-каналах. По данным издания, на картах оказались в частности системы противовоздушной обороны (ПВО) рядом с киевским аэропортом.

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По данным РБК, опубликованные снимки были сделаны в 2023 году. На снимках со спутника той же местности 2021 и 2022 годов систем ПВО нет. Помимо киевского аэропорта издание обнаружило на сервисе Google Earth снимки аэропорта Староконстантинов в Хмельницкой области.

После начала войны в Украине компания Alphabet, которая управляет Google, отключила часть функций Google Maps, которые позволяли узнать о ситуации на дорогах и загруженности ресторанов и магазинов в режиме реального времени. В компании это объяснили защитой «безопасности местных сообществ».

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