Сбербанк поднял ставку по ипотеке до рекордного уровня

Крупнейший по числу клиентов российский банк Сбер с 22 октября поднял ставки по ипотеке до 27,2% на строящееся жилье и до 27,5% на готовое. Со всеми скидками минимальная ставка все равно будет рекордной, почти 25%, сообщил РБК.

Ставки вырастут сразу на три процентных пункта. Банк вынужден поднимать ставки, в том числе по ранее одобренным кредитам, из-за «сложившейся ситуации на рынке», заявил изданию представитель Сбера. «Сбер максимально долго сохранял уровень ипотечных ставок и единственный из крупных банков в течение всего 2024 года одобрял заявки по ипотеке на 90 дней, сохраняя возможность выдачи кредитов по ранее одобренным условиям», — сказал собеседник РБК.

По ранее одобренным заявкам жилищные кредиты на прежних условиях будут выдаваться только до 1 ноября, уточнили в банке.

Минимальная ставка по ипотеке на новостройки, со всеми скидками, с 22 октября составляет 24,9%, а на вторичное жилье — 24,6%, сообщил Сбер.

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Повышение ставок до рекордных значений произошло одновременно с возобновлением выдачи семейной льготной ипотеки. В конце сентября Сбер приостановил участие в программе из-за исчерпания лимита бюджетных средств. После перераспределения оставшихся средств между банками Сбер получил дополнительно 93,5 миллиарда рублей — 66,8% всех средств, остававшихся в госбюджете на льготную ипотеку.

Сбер намерен с 22 октября выдавать все предполагающие господдержку кредиты, — семейную, дальневосточную, арктическую и IT-ипотеку, — с новым требованием: минимальный первоначальный взнос повышен до 50,1%. Исключением станет только покупка жилья в новостройке у застройщика-партнера Сбера, — тогда минимальный взнос может остаться на уровне 20,1%, рассказали в банке.

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Последний раз Сбер повышал ставки по ипотеке в начале октября, на 0,9 процентных пункта, сообщал РБК.

Ставки по ипотеке в российских банках начали резко расти весной, когда Центробанк начал повышать ключевую ставку. В сентябре она достигла 19% годовых. Представители ЦБ допустили, что ставка продолжит расти. Опрошенные РБК эксперты сказали, что на ближайшем заседании 25 октября ЦБ повысит ставку до 20%. Последний раз ставка Банка России достигала такого значения в марте 2022 года, вскоре после начала войны с Украиной. Ключевая ставка — это процент, под который коммерческие банки могут занимать деньги у ЦБ.