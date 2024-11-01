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Мир

США заявили об «ошеломляющих» успехах России и Китая в космосе

2 минуты чтения 01.11.2024

Успехи России и Китая по созданию космических систем вооружений «ошеломляют» и несут угрозу США и Европе. Об этом, как пишет газета Financial Times, заявил глава командования космических операций США генерал Брэдли Ченс Зальцман.

«Одной из причин, почему в США сейчас есть космические силы, это признание того, что происходило в последние 20 лет: Россия и Китай разработали и продемонстрировали способность ведения войны в космосе», — сказал он, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в ходе своей поездки в Европу.

Как сообщает издание, целью этой поездки было повышение осведомленности в Европе о возможности конфликта в космосе с Россией и Китаем, а также налаживание связей с союзниками для улучшения возможностей сдерживания.

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«Число различных видов космических вооружений, которые создал Китай, и скорость, с которой он это сделал, представляют большую угрозу», — добавил Зальцман.

По его словам, США уже много лет используют космические аппараты для связи и целеуказания при нанесении ракетных ударов. Китай, в свою очередь, в последние годы прилагает массу усилий, чтобы нивелировать это преимущество американских военных.

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При этом, как отмечает FT, Пекин отвергает все обвинения в том, что его активно развивающаяся космическая программа несет угрозу другим странам. Представители Китая, в частности, обвиняют Вашингтон в том, что он нагнетает истерию вокруг достижений Китая в космосе, чтобы оправдать развитие американских космических вооружений и сохранить военную гегемонию США в мире.

В мае пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил о запуске Россией на околоземную орбиту противоспутникового оружия. По его словам, запущенный в космос российский спутник способен атаковать другие похожие космические аппараты. 

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