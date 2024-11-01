В немецком городе набирают популярность продукты из мяса енота

Охотник Михаэль Рейс открыл лавку на северо-востоке Германии по производству колбас и других изделий из мяса енота. Рейс считает, что он таким образом помогает в решении проблемы с растущей популяцией енотов в стране. Об этом пишет CNN.

В 2022 году охотник открыл мясную лавку в Каде — в 90 километрах к западу от Берлина. Идея работать с мясом енота пришла к Рейсу, когда он готовился к международной выставке продуктов питания Green Week.

В Германии власти отстреливают енотов как вредителей, а их туши просто выбрасываются, говорит мужчина. По его словам, он придумал «инновационное решение», предложив местным властям перерабатывать мясо енотов в его лавке. Сообщается, что Рейс получил разрешение от властей, и тогда впервые приготовил фрикадельки.

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Мясник поделился, что фрикадельки из мяса енота пользовались большим успехом, и вскоре он вышел на онлайн-рынок по продаже своей мясной продукции. Рейс позднее расширил линейку до семи видов мясных изделий, включая салями.

«Мы — единственное место в Европе, где продается мясо енота. Чтобы попробовать его, люди иногда проезжают до 150 километров», — сказал он в интервью CNN.

Рейс отметил, что его никогда не критиковали за использование мяса енота. По его словам, продукция «хорошо принимается» посетителями мясной лавки.

По данным Союза охраны природы и биоразнообразия (NABU), еноты впервые были завезены в Германию в 1920-х годах. Тогда их разводили на фермах, чтобы использовать их мех. В 1934 году енотов выпустили в дикую природу, и они стали довольно быстро размножаться благодаря своей выживаемости в разных условиях.

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Сейчас в Германии насчитывается около двух миллионов енотов. По данным исследовательского общества Senckenberg, такое количество млекопитающих представляет угрозу для местного биоразнообразия, особенно для пресмыкающихся и амфибий, которых они едят. Сообщается, что их воздействие на исчезающие виды настолько велико, что некоторые эксперты призывают к управлению популяцией енотов.

Однако NABU утверждает, что охота на енотов не является решением проблемы. Члены союза охраны природы считают, что вместо этого власти должны предприняты меры по более эффективной защите исчезающих видов в целом, что снизит риск для них со стороны енотов.