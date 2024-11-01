Казахстан ввел визу цифрового кочевника

В Казахстане по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева ввели визу цифрового кочевника — Neo Nomad. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта.

«Эта виза предназначена для так называемых современных кочевников — зарубежных туристов, совмещающих работу и отдых, путешествуя и работая удаленно. Новый визовый режим учитывает международный опыт более 50 стран, успешно внедривших аналогичные программы после пандемии», — заявили в пресс-службе министерства.

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Издание отмечает, что для получения визы цифрового кочевника у претендента должен быть официальный доход за пределами Казахстана в размере не менее трех тысяч долларов. Помимо этого заявителю нужно оформить медицинскую страховку и справку о несудимости. Виза позволит иностранцам находиться в Казахстане в течение одного года.

«Это не только позволит им погрузиться в культуру и жизнь страны, но и принесет Казахстану экономическую выгоду. Ожидается, что экономический эффект от введения визы составит около 3,6 миллиарда тенге (720 миллионов рублей) в год, если визу получат 500 человек», — отметили в пресс-службе Министерства туризма и спорта. Там добавили, что виза позволит людям легально находиться в стране, тратить там денежные средства, но при этом не занимать рабочие места на внутреннем рынке.

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О том, что Казахстан планировал внедрить визу цифрового кочевника, стало известно весной этого года. При этом Zakon.kz не уточняет, какой налоговый режим предусмотрен для обладателей визы.

Ранее визу цифрового кочевника ввели в Южной Корее. Там ее обладателям и их семьям разрешено оставаться в стране до двух лет. Также о планах внедрить такой тип визы сообщала Япония.