Чичваркин призвал российских оппозиционеров сплотиться вокруг позитивного блогера-бизнесмена Василенко

Бизнесмен Евгений Чичваркин призвал представителей российской оппозиции сплотиться вокруг «человека-позитива», блогера-ресторатора Николая Василенко. Чичваркин записал видео, где признался, что оказался «под большим впечатлением» от «самого позитивного блогера» и предложил взять лучшее, что у него есть и «этот позитив начать ретранслировать по всей стране».

На обложке этого видео в ютуб-канале Чичваркина стоит его фото рядом с фото Василенко. Видеообращение названо «Я принял решение выйти из оппозиции».

В видеобращении Чичваркин сказал, что российские оппозиционеры, его друзья и товарищи, не отражают «чаяния», действительно нужные российскому народу. Однако эти чаяния понял блогер-ресторатор из Ростова-на-Дону Василенко, который выкладывает в инстаграме ролики и фото, часто улыбаясь и советуя подписчикам поступать так же.

«Представляете себе господина Василенко и войну? Я не представляю», — признался Чичваркин. По его словам, в случае с Василенко «безусловно, ни о какой войне, мобилизации не может быть и речи».

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«Представляете его в новостях?» — обратился Чичваркин к подписчикам, напомнив, что на российском телевидении показывают «Путина, танчики, ракеты» и призывают уничтожать все «в ядерный пепел». «Представьте, вы включаете Первый канал, и вам говорят: “Такой хороший день сегодня”. Вот что нужно!» — сказал Чичваркин.

Чичваркин назвал Василенко воплощением той мечты, «которую действительно все хотят».

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Люди хотят тишины, спокойствия, «позитива», а не «вот этого вот всего», объяснил свою мысль бизнесмен. По словам Чичваркина, представители российской оппозиции, включая его самого, просто не поняли, чего от них нужно, чего от них хотят россияне. Тогда как Василенко показал, что «так можно жить прямо сейчас, и в этом весь цимес», сказал Чичваркин.

Свой «выход из оппозиции» бизнесмен объяснил желанием оставаться в стороне до тех пор, пока оппозиционеры не прекратят биться друг с другом и не переключатся на борьбу с Путиным.

Аудитория Василенко в инстаграме выросла за последний месяц в несколько раз и сейчас превышает 640 тысяч подписчиков. В своих роликах, чаще всего записанных за рулем автомобиля, блогер-ресторатор под спокойную музыку призывает «чаще улыбаться себе и миру».