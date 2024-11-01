Чичваркин объявил о выходе из российской оппозиции из-за ее внутренних конфликтов

Бизнесмен Евгений Чичваркин заявил, что выходит «из контура российской оппозиции». Он сообщил о том, что «принял тяжелое (хотя нет) для себя решение», опубликовав видео-обращение в инстаграме и на ютуб-канале.

Чичваркин уточнил, что «выходит» на время, пока «все прекрасные коллеги, друзья» не вернутся к «борьбе с кровавым, чудовищным, позорящим нас всех путинским режимом». До этого времени бизнесмен собирается наблюдать за происходящим со стороны.

Люди из российской оппозиции, которых Чичваркин назвал коллегами и товарищами, сейчас «увлеклись самым простым, чем можно только увлечься» — битвой друг с другом.

По его словам, в оппозиции «очень много симпатичных людей», но никто не отражает «дух, чаяния», — то, чего реально хочет российский народ. Это могут понимать только оставшиеся в России, сказал Чичваркин. И привел в пример блогера Николая Василенко, аудитория аккаунта которого сейчас превышает 640 тысяч подписчиков.

Чичваркин назвал блогера «воплощением той России, которую действительно все хотят», «человеком-праздником, человеком-позитивом». Он — лучик света между Сциллой и Харибдой, между властью «и, прости господи, оппозицией», сказал Чичваркин, предложив взять у Василенко лучшее и транслировать на всю страну.

«Вся наша оппозиционная история разбилась о камни из-за полного отсутствия фантазии, из-за отсутствия видения», — объяснил свою мысль Чичваркин.

Блогер-бизнесмен Василенко — ресторатор из Ростова-на-Дону, ставший известным благодаря роликам со спокойной музыкой, где он широко улыбается, призывая зрителей «улыбаться чаще, улыбаться себе, улыбаться миру». Первый вирусный ролик блогера назывался «Если бы лавандовый раф был человеком».

Чичваркин с 2008 года живет в Великобритании, где занимается винным и ресторанным бизнесом. С 2000-х годов состоял в партии «Правое дело», затем участвовал в оппозиционных акциях, с февраля 2022 года входит в состав Антивоенного комитета России.