Британские власти признали вину в смерти ребенка из-за загрязненного воздуха 

Члены Правительства Великобритании спустя 11 лет признали вину и извинились перед матерью девочки, у которой случился смертельный приступ астмы из-за загрязненного воздуха в Лондоне. Чиновники пообещали очистить воздух от токсичных выбросов по всей Великобритании, пишет The Independent.

В 2013 году девятилетняя жительница Лондона Элла Аду-Кисси-Дебра умерла из-за приступа астмы, вызванного чрезмерно загрязненным воздухом. Расследование 2020 года впервые официально подтвердило, что именно загрязненный воздух стал причиной смерти ребенка.

Коронер Филип Барлоу заявлял, что девочка подвергалась воздействию двух загрязнителей воздуха — диоксида азота (NO2) и твердых частиц, — превышающих предельно допустимые нормы, установленные Всемирной организацией здравоохранения.

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Три министра, курирующие департаменты здравоохранения, окружающей среды и транспорта, обратились к матери погибшей девочки Розамунд Аду-Кисси-Дебра и принесли извинения за смерть ее дочери. Чиновники заявили, что «искренне сожалеют об ее утрате» и высказали о намерении бороться с опасными выбросами в воздухе.

«Маленькие дети, такие как Элла, не должны страдать из-за нашего воздуха. Вы с большим достоинством представили свой иск и рассказали о том, как трагедия повлияла на вас и вашу семью. Пользуясь случаем, от имени правительственных ведомств, участвовавших в рассмотрении иска, мы еще раз выражаем искренние соболезнования вам, как матери Эллы, ее братьям и сестрам, а также всем, кто ее знал. Потерять любимого человека в столь юном возрасте — это неизмеримая утрата», — говорится в заявлении, подписанном тремя министрами.

Сообщается, что департаменты «урегулировали иск до начала судебного разбирательства в Высоком суде за неназванную сумму». Мать погибшей девочки много лет требовала справедливости и выплаты компенсации «за болезнь и преждевременную смерть» своего ребенка, пишет The Independent.

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«Ничто и никогда не сможет компенсировать страдания, через которые прошла Элла, и травму от потери любимой дочери и сестры в столь юном возрасте. Потеря для нашей семьи неизмерима. Я считаю, что каждый ребенок имеет право дышать чистым воздухом, независимо от места проживания, этнического происхождения или экономического статуса. История Эллы стала движущей силой перемен, и я буду продолжать использовать ее наследие, чтобы призвать власти к ответу», — сказала женщина.

31 октября Аду-Кисси-Дебра встретилась с парламентским заместителем госсекретаря по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Эммой Харди. По словам матери погибшей, она выразила готовность помочь властям в решении проблемы загрязнения воздуха.