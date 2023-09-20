Почти вся Европа дышит смертельно опасным воздухом — 98% населения континента живут в районах, где кислород содержит слишком много твердых частиц: химических соединений, образованных в результате различных загрязнений окружающей среды — от строительства до выхлопных газов. Лишь некоторые страны и регионы Европы укладываются в допустимый норматив от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Экологи и медики предупреждают, что проблему необходимо решать уже сейчас, так как твердые частицы попадают во все органы человека и являются причиной смертельных болезней сердца, легких и других органов. «Холод» рассказывает об исследовании, согласно которому лишь 2% европейцев дышат чистым воздухом.

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Почти две трети европейцев живут в регионах, где концентрация твердых веществ в воздухе превышает допустимую норму в два раза. Исследование провела британская газета The Guardian вместе с объединением ученых, которые проанализировали данные более чем 1400 наземных станций мониторинга качества воздуха в Европе.

Данные собирались учеными из Утрехтского университета в Нидерландах и Швейцарского института тропической медицины и общественного здравоохранения в рамках проекта Expanse, финансируемого ЕС. Они использовали как спутниковые данные высокого разрешения, так и информацию станций мониторинга загрязнения и информацию о землепользовании для моделирования среднегодовых уровней твердых частиц по всей Европе в 2019 году. По их оценкам, на текущий момент это самые точные и полные данные о состоянии воздуха в Европе.

Что за твердые частицы?

Твердые частицы — это химические соединения, образующиеся в результате сжигания топлива, при бытовом отоплении, производстве электричества или движении автомобиля. Помимо сжигания топлива, частицы могут образоваться в результате химического воздействия с другими частицами в воздухе.



В настоящий момент ВОЗ разделяет твердые частицы в зависимости от их размеров. В исследовании The Guardian речь идет о частицах размером не более 2,5 микрометра в диаметре (1 микрометр равен 0,001 миллиметра), ВОЗ выделяет также частицы размером в 10 микрометров. Оба типа частиц не видны глазом, проникают в организм человека и кровь и могут нанести серьезный урон организму. Максимально допустимое количество твердых частиц, согласно оценкам ВОЗ, не должно превышать 5 микрограмм (1 микрограмм равен 0,001 миллиграмма) на кубический метр воздуха.



Согласно последним исследованиям твердые частицы являются причиной множества заболеваний и нарушений работы организма: от болезней легких и сердца до диабета, рака и преждевременных родов. Для миллионов людей твердые частицы являются причиной хронических заболеваний — например к астме. Согласно оценкам экспертов, ежегодно твердые частицы вызывают преждевременную смерть более 400 тысяч человек — половину из них можно было бы спасти, если бы воздух в Европе был чище и соответствовал нормативам ВОЗ.

В Восточной Европе ситуация значительно хуже, чем в Западной, за исключением Италии, где более трети жителей долины реки По и прилегающих территорий на севере страны дышат воздухом, в котором в четыре раза превышены показатели ВОЗ по наиболее опасным частицам.

«Это серьезный кризис общественного здравоохранения. Мы совершенно ясно видим, что почти все в Европе дышат нездоровым воздухом», — говорит профессор экологической эпидемиологии в университете Утрехта Роэль Вермюлен, который возглавлял группу исследователей, собиравших данные.

Смог над городом Скопье в Северной Македонии. Фото: Robert Atanasovski / AFP / Scanpix

Хуже всего среди европейских стран ситуация оказалась в Северной Македонии, где почти две трети людей живут в районах с содержанием твердых частиц более чем в четыре раза выше нормы ВОЗ. В четырех регионах Северной Македонии количество твердых частиц превышает допустимое значение почти в шесть раз, причем это касается и столицы государства — Скопье. Близкие к ней показатели у Сербии, Румынии, Албании, Польши, Словакии и Венгрии — норма твердых частиц в этих странах в два раза выше, чем допустимый уровень по оценкам ВОЗ.

Промышленный лидер Европы — Германия — недалеко ушла от Восточной Европы: примерно 75% населения страны также дышат воздухом, в котором содержание твердых частиц в два раза выше допустимого. В Испании эта цифра составляет 49%, а во Франции — 37%. В Великобритании уровень загрязнения воздуха на 75% территории превышает допустимый в один-два раза. При этом в Шотландии уровень твердых частиц оказался значительно ниже допустимого уровня загрязнений, аналогичная ситуация в Швеции, Норвегии и Финляндии. Например, в Швеции вообще нет ни одной зоны, где уровень загрязнения превышал бы установленную ВОЗ норму в два раза.

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Ключевые источники загрязнения воздуха — это промышленность, отопление домохозяйств и сельское хозяйство. Экстремально низкое качество воздуха зафиксировано в Восточной Европе не случайно — именно здесь расположены многие производства, на которых экологические стандарты ниже, чем в Западной Европе. Это создает неприятный для Европы прецедент — выходит, что более бедные страны Европы вдобавок еще сильнее страдают от того, что вынуждены догонять более экономически развитые страны.

Издание отмечает, что частично решить проблему должен законопроект, который сейчас находится на рассмотрении Европарламента. Речь идет о введении максимально допустимого объема твердых частиц в воздухе в соответствии с требованиями ВОЗ. То есть ЕС придется внедрять программы по сокращению выбросов в атмосферу и сосредоточиться на очистке воздуха — в противном случае это может привести к росту числа смертей в Восточной Европе, вызванных именно токсичностью воздуха. По этому закону максимально допустимая норма твердых частиц в кубометре воздуха на территории ЕС должна быть снижена в пять раз: с текущих 25 до 5 микрограмм на кубометр.

Вид на Лион (Франция) во время эпизода загрязнения твердыми частицами. Фото: Konrad K. / Sipa / Scanpix

Однако достигнуть подобных показателей закон требует лишь к 2035 году, в то время как эксперты The Guardian настаивают, что перемены необходимы уже сейчас. Они указывают на растущее количество доказательств того, что загрязнение воздуха влияет почти на каждый орган в организме человека и связано с огромным спектром проблем со здоровьем: помимо уже упоминавшихся болезней сердца и легких и рака, некачественный воздух может быть причиной диабета, депрессии и психических заболеваний, а также когнитивных нарушений.

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Более того, недавние исследования свидетельствуют о том, что загрязнение воздуха влияет на демографию: ученые отмечают рост мертворождений (до 1 миллиона в год), а также рождения детей с недостаточным весом. К тому же у детей, родившихся от родителей, живших в больших городах, уже после рождения выявляют миллиарды токсичных частиц в сердце и легких, что может негативно отразиться на развитии ребенка в будущем. Доктор Ханна Бугаард, эксперт по загрязнению воздуха в Европе из Института воздействия на здоровье США, настаивает, что все новые свидетельства доказывают, что воздух — основная причина сотен тысяч смертей в год.

«Эти смерти можно предотвратить, и оценка не включает миллионы случаев несмертельных заболеваний, годы, прожитые с инвалидностью, связанные с этим госпитализации или последствия для здоровья от других загрязнителей», — говорит она.

Врачи и экологи отмечают, что некоторые крупные города, например, Лондон и Милан, уже внедряют программы по сокращению уровня выбросов в атмосферу, что должно позитивно сказаться на качестве воздуха в мегаполисах. Однако этих мер в контексте всего континента недостаточно. Авторы исследования настаивают, что политикам следует принимать более решительные меры,чтобы уменьшить смертоносность токсичного воздуха.