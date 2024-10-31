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Мир

Основатель TikTok стал самым богатым человеком Китая

2 минуты чтения 31.10.2024

Основатель соцсети TikTok и соучередитель ее материнской компании ByteDance 41-летний Чжан Имин стал самым богатым человеком Китая. Как сообщает CNN, с состоянием в 49,3 миллиарда долларов он возглавил рейтинг богатейших людей страны Hurun China Rich List, который ежегодно публикует инвестиционная группа Hurun Inc.

Как отметили в Hurun Inc., возглавить рейтинг ему позволил успех ByteDance, которая в прошлом году увеличила свой доход на 30%, доведя этот показатель до 110 миллиардов долларов.

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Чжан Имин сместил с первой строчки рейтинга на вторую Чжун Шаньшаня, который является владельцем компании, производящей питьевую воду под брендом «Нунфу». Чжун возглавлял рейтинг богатейших людей Китая последние три года.

Как сообщает CNN, Чжану принадлежит 20% компании ByteDance, которую он основал вместе с однокашником по колледжу Ляном Рубо в Пекине в 2012 году. В 2021 году, когда компания уже стала одним из крупнейших IT-гигантов Китая, Чжан покинул пост ее генерального директора.

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В октябре стало известно, что власти американского штата Кентукки подали в суд на TikTok, обвинив его руководство в том, что оно намеренно «подсаживало» детей и подростков на свое приложение. 

По мнению истцов, приложение было специально разработано таким образом, чтобы оно вызывало зависимость у детей и подростков. На это указывают внутренние документы компании, которые оказались в распоряжении у представителей штата и журналистов.

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