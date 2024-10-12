TikTok специально подсаживала детей и подростков на свое приложение

Штат Кентукки подал в суд на TikTok и обвинил ее в том, что приложение компании специально разработано таким образом, чтобы оно вызывало зависимость у детей и подростков. На это указывают внутренние документы компании, которые оказались в распоряжении у представителей штата и журналистов. Об этом сообщает AP News.

В иске говорилось, что TikTok подсчитывала, сколько времени потребуется молодым пользователям, чтобы «подсесть» на соцсеть, а выводами делилась на презентациях, направленных специально на повышение уровня удержания пользователей.

«Момент привыкания», как TikTok это называет во внутренних документах, наступает тогда, когда пользователь посмотрел 260 видео или более за первую неделю пользования приложением. Как отмечают истцы, учитывая, что видео в тиктоке могут длиться и восемь секунд, «привыкание» может возникнуть в течение первых 35 минут после начала просмотра коротких видео.

Истцы также цитируют внутреннюю презентацию компании за 2020 год, в которой TikTok пришла к выводу, что приложение уже «достигло пика» среди молодых пользователей. Еще в 2020 году подсчеты компании показали, что по меньшей мере 95% пользователей смартфонов до 17 лет хотя бы один раз в месяц пользовались приложением.

TikTok также проводит исследования при помощи групп внутри компании, чтобы выяснить, как их приложение влияет на пользователей. Одна из якобы таких групп — TikTank. В своем отчете она сообщила руководству, что компульсивное использование соцсети «процветает». Один из неназванных руководителей сказал, что «алгоритм [который подбирает видео] действительно хорош», раз дети так много сидят в приложении.

Этот руководитель, согласно иску, также заявил, что компании нужно лучше понимать, как направить работу алгоритмов на «другие возможности»: то есть сделать так, чтобы человек смотрел короткие видео «и во сне, и во время приема пищи, и просто перемещаясь по комнате».

Кроме того, в иске также указано, что в приложении плохо модерируется контент: 36% контента нормализует педофилию, а 50% — прославляет сексуализированное насилие над несовершеннолетними. По мнению истцов, приложение также «приоритезирует красивых людей, продвигая тем самым узкий стандарт красоты», а ограничение экранного времени для несовершеннолетних в 60 минут легко обойти и отключить.

Помимо иска от штата Кентукки, на TikTok подали жалобы генеральные прокуроры сразу нескольких штатов и округа Колумбия. Компания также столкнулась с иском от Минюста США, из-за которого TikTok могут запретить к январю в 2025 года.