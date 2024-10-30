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Мир

«Золото дураков» помогло сохранить окаменелость древнего членистоногого

2 минуты чтения 30.10.2024

В США обнаружили мерцающую окаменелость, похожую на ювелирное изделие ручной работы. Анализ показал, что внутри него находится представитель недавно выявленного вида членистоногих, существовавших 450 миллионов лет назад, пишет CNN.

Окаменелость была найдена в районе Бичерс-Бед близ города Рома в штате Нью-Йорк. Ведущий автор исследования, доцент палеобиологии в Оксфордском университете Люк Пэрри провел компьютерную томографию находки и обнаружил, что это вид членистоногих, являющихся дальними родственниками современных крабов-подков, скорпионов и пауков. Отмечается, что это существо обитало на дне океана в ордовикском периоде (примерно 485-444 миллиона лет назад), когда жизнь на суше только зарождалась.

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Томография позволила палеонтологу выявить скрытые анатомические детали членистоногого, названного Lomankus edgecombei. Согласно исследованию, у существа отсутствовали глаза, поэтому оно, вероятно, использовало передние придатки, выступающие из головы, чтобы ориентироваться в среде океанических отложений, где оно обитало.

Членистоногое смогло сохраниться в таком виде благодаря пириту — минералу, известному как «золото дураков». Так его назвали из-за его схожести с драгоценным металлом. 

«Это поразительно: кажется, будто все тело этого маленького членистоногого превратилось в золотое украшение. Такая окаменелость не только поражает красотой, но и имеет большое научное значение», — сказал Пэрри.

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По его словам, это в принципе довольно редкий и необычный способ образования окаменелостей. «Я был потрясен тем, насколько хорошо они сохранились. Я раньше работал с пиритами, поэтому знал, что их можно изучить с помощью компьютерной томографии. Сохранение окаменелостей в пирите такого типа — крайне редкое явление. За последние полмиллиарда лет можно насчитать всего несколько мест, где это произошло», — отметил палеонтолог.

Профессор палеонтологии и эволюции Школы геонаук Эдинбургского университета Стив Брусатт не принимал участие в исследовании, однако был поражен открытием. По его словам, это «одна из самых визуально потрясающих окаменелостей», которые он когда-либо видел. Брусатт отметил, что находка «сверкает, как золото», и «выглядит так, будто ей самое место в художественном музее».

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