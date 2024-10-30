В американских школах запрещают носить кроксы

Десятки американских школ в как минимум 12 штатах запретили ученикам носить кроксы в повседневной жизни, сославшись на травмоопасность этого типа обуви. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, когда ученики носят кроксы, риск падений и травм значительно увеличивается. В некоторых школах утверждают, что такая обувь привела к росту несчастных случаев, а также тому, что ученики отвлекаются во время уроков. Например, они играют с маленькими брелоками, которые прилагаются к обуви, и бросают обувь в своих одноклассников.

«Все ученики должны носить обувь с закрытым носком для безопасности (никаких кроксов)», — сказано в правилах школьной формы в начальной школе Лейк-Сити, расположенной к югу от Атланты. В другой школе во Флориде заявили, что «безопасную обувь [ученики] должны носить в любое время», и уточнили, что «кроксы запрещены».

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«Когда кто-то рассказывает о травме ступни, первое, что все говорят, — это “Спорим, на них были кроксы”», — рассказал медбрат школы в Нью-Йорке Освальдо Лусиано, имея в виду переписку в групповых чатах с другими школьными медработниками штата. Он добавил, что согласен с запретом, мотивируя это соображениями безопасности.

Bloomberg отмечает, что За последние четыре года годовой объем продаж компании Crocs увеличился более чем в три раза. По данным издания, после десятилетнего застоя в 2010-х годах Crocs вернули себе актуальность в результате стратегического переориентирования на подростков. Увлечению кроксами также способствовали знаменитости и то, что во время пандемии коронавируса подростки стремились к комфорту.

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В компании заявили, что ограничения в школах «вызывают недоумение», и добавили, что даже если некоторые школы запрещают носить кроксы, они все равно являются «повседневной обувью».