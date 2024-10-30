EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

В американских школах запрещают носить кроксы

2 минуты чтения 30.10.2024

Десятки американских школ в как минимум 12 штатах запретили ученикам носить кроксы в повседневной жизни, сославшись на травмоопасность этого типа обуви. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, когда ученики носят кроксы, риск падений и травм значительно увеличивается. В некоторых школах утверждают, что такая обувь привела к росту несчастных случаев, а также тому, что ученики отвлекаются во время уроков. Например, они играют с маленькими брелоками, которые прилагаются к обуви, и бросают обувь в своих одноклассников.

«Все ученики должны носить обувь с закрытым носком для безопасности (никаких кроксов)», — сказано в правилах школьной формы в начальной школе Лейк-Сити, расположенной к югу от Атланты. В другой школе во Флориде заявили, что «безопасную обувь [ученики] должны носить в любое время», и уточнили, что «кроксы запрещены».

Я прошла пешком 280 километров из Португалии в Испанию
Я прошла пешком 280 километров из Португалии в Испанию
Этот путь изменил мое отношение к работе и жизни. Теперь я живу в другой стране и путешествую
Общество8 минут чтения

«Когда кто-то рассказывает о травме ступни, первое, что все говорят, — это “Спорим, на них были кроксы”», — рассказал медбрат школы в Нью-Йорке Освальдо Лусиано, имея в виду переписку в групповых чатах с другими школьными медработниками штата. Он добавил, что согласен с запретом, мотивируя это соображениями безопасности.

Bloomberg отмечает, что За последние четыре года годовой объем продаж компании Crocs увеличился более чем в три раза. По данным издания, после десятилетнего застоя в 2010-х годах Crocs вернули себе актуальность в результате стратегического переориентирования на подростков. Увлечению кроксами также способствовали знаменитости и то, что во время пандемии коронавируса подростки стремились к комфорту.

Я воевал в Украине и выбрал тюрьму, чтобы не убивать
Я воевал в Украине и выбрал тюрьму, чтобы не убивать
Теперь я свободен, а в колонии было не так уж и страшно
Общество12 минут чтения

В компании заявили, что ограничения в школах «вызывают недоумение», и добавили, что даже если некоторые школы запрещают носить кроксы, они все равно являются «повседневной обувью».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

У меня редкое заболевание, и власти отказали мне в жизненно важном лекарстве
Общество
У меня редкое заболевание, и власти отказали мне в жизненно важном лекарстве
Но я все равно хочу работать и жить в России
9 минут чтения
Я прошла пешком 280 километров из Португалии в Испанию
Общество
Я прошла пешком 280 километров из Португалии в Испанию
Этот путь изменил мое отношение к работе и жизни. Теперь я живу в другой стране и путешествую
8 минут чтения
Я воевал в Украине и выбрал тюрьму, чтобы не убивать
Общество
Я воевал в Украине и выбрал тюрьму, чтобы не убивать
Теперь я свободен, а в колонии было не так уж и страшно
12 минут чтения
В Европе появится «исламский Ватикан»
Мир
В Европе появится «исламский Ватикан»
Новое государство приютит либеральных мусульман. Они пьют алкоголь, едят свинину и бесят ИГИЛ
10 минут чтения
Я россиянка, а моя жена — украинка
Общество
Я россиянка, а моя жена — украинка
Я хотела остаться в России, но эмигрировала ради любимого человека
8 минут чтения
Майора полиции убил ее собственный муж
Криминал
Майора полиции убил ее собственный муж
Она годами жаловалась на насилие и побои и пыталась с ним развестись. Коллеги из МВД ничего не делали
4 минуты чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.