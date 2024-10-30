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Мир

В Японии признали неконституционным запрет однополых браков

2 минуты чтения 30.10.2024

Действующий в Японии запрет на заключение однополых браков нарушает Конституцию страны. Такое решение, как передает агентство Kyodo News, принял Высокий суд Токио.

В постановлении говорится, что отсутствие в стране юридического признания однополых браков нарушает право на равенство, закрепленное в Конституции, и приводит к дискриминации граждан по признаку сексуальной ориентации.

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Председательствующая судья Соноэ Танигучи подчеркнула, что признание права человека на супружеские отношения с партнером по его выбору должно уважаться, в том числе в случаях, когда речь идет об однополых отношениях. Она также отметила, что в последние годы степень общественного признания права однополых пар на получение такой же социальной защиты, как гетеросексуалы, значительно возросла.

В тог же время Высокий суд Токио оставил в силе решение суда низшей инстанции, который ранее отклонил требования нескольких истцов о выплате компенсации за нарушение их прав. Судья мотивировала это решение отсутствием соответствующего постановления Верховного суда страны по этому поводу.

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Ранее семеро истцов подали коллективный иск в районный суд Токио, требуя выплаты им компенсации в размере одного миллиона йен (примерно 6,5 тысячи долларов) каждому в связи с нарушением их прав из-за действующего в стране запрета на однополые браки.

Несмотря на растущее давление ЛГБТ-сообщества и его сторонников, Япония на сегодняшний день остается единственной страной «Большой семерки», в которой заключение однополых браков запрещено на законодательном уровне, отмечает Kyodo.

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