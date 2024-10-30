СМИ: США используют опыт конфликта в Украине для подготовки к войне с Китаем

Армия США готовится к войне с Китаем, в том числе используя опыт российско-украинского конфликта. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT), ссылаясь на собственные источники.

Поводом для прямого военного столкновения США и Китая, по мнению опрошенных газетой военных аналитиков, может стать попытка Пекина захватить Тайвань, который КНР считает своей неотъемлемой частью.

Издание отмечает, что война между США и Китаем, даже без использования ядерного оружия, станет глобальной и будет вестись на земле, на море, в воздухе и в космосе. При этом авторы издания допускают, что в американо-китайский конфликт с большой вероятностью могут быть вовлечены другие крупные державы, а армия США понесет потери гораздо большие, «чем в самых смертоносных конфликтах», в которых до сих пор приходилось участвовать Соединенным Штатам.

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В связи с этим в ходе недавних учений американские военные из 25-й пехотной дивизии вместе с японскими, австралийскими, индонезийскими и другими союзными войсками тренировались в характерной для островов Тихого океана местности. Так, сухопутные подразделения учились использовать альпинистское снаряжение для спуска в ущелья и совершали марш-броски по пересеченной местности.

В свою очередь экипажи армейских транспортных кораблей в районе Гавайских островов отрабатывали различные способы выгрузки военной техники и живой силы, а недалеко от побережья Оаху солдаты обучались маскировать многоцелевые пункты управления и контроля, оснащенные компьютерными станциями.

При этом, по данным NYT, в ходе учений американские военные активно задействуют опыт продолжающейся войны в Украине, в частности, тактику применения малых диверсионных групп и использования средств связи. Кроме этого, военные учатся быстро рассредотачиваться на местности, чтобы сделать себя менее уязвимыми для ударов артиллерии, ракет и беспилотников, а затем концентрировать силы для проведения атаки.

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По словам собеседников NYT, несмотря на обладание Тайванем собственными вооруженными силами, островное государство вряд ли сможет защитить всю свою территорию от китайского вторжения без вмешательства США.

«Я считаю, что успешное вторжение Китая на Тайвань вызовет огромный резонанс во всем регионе. Китай, скорее всего, станет доминирующей военной силой в регионе, а не Соединенные Штаты, и это вызовет ряд последствий второго и третьего порядка», — сказал отставной военный советник, автор нескольких военных книг Сет Джонс.

По его словам, тихоокеанские союзники США могут потерять веру в «сдерживающий фактор Вашингтона» и попытаться заключить соглашения о безопасности с Китаем. При этом такие страны, как Япония и Южная Корея для защиты от Китая могут создать собственное ядерное оружие.