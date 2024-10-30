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Мир

В Каспийском море по неизвестной причине сотнями гибнут тюлени

2 минуты чтения 30.10.2024

С 24 по 29 октября на казахстанский берег Каспийского моря выбросило 289 погибших тюленей. Сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства республики совместно с учеными Института гидробиологии и экологии Казахстана продолжают подсчет туш животных, сообщило «Радио Азаттык».

По словам исследовательницы каспийского тюленя Асель Баймукановой, на некоторых найденных тушах видны следы физических повреждений. Среди мертвых есть беременные самки. По ее словам, для установления точной причин гибели животных надо привлекать экологов и химиков.

В республиканской ассоциации рыбных хозяйств и аквакультуры Qazaq balyk местному изданию Lada.KZ сообщили, что часть тел отправят на лабораторные исследования.

Научный сотрудник Института гидробиологии и экологии Жазира Сыдыкова сказала журналистам, что вместе с коллегами с конца сентября пытается определить, от чего гибнет каспийский тюлень. По ее словам, сотрудники института исследуют прибрежную зону в Мангистау, на западе полуострова Тюб-Караган и на юге от Форт-Шевченко.

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Мертвых тюленей находят и на суше, и в воде, сообщила Сыдыкова. У животных для выяснения причин гибели и возраста ученые берут биологические пробы — части клыков, когтей, желудка, тканей внутренних органов.

28 октября блогер-зоозащитник Азамат Сарсенбаев у себя в инстаграме сообщил, что только у одного села Баутино на берег вынесло 151 тушу тюленя. «Пока не ясно, из-за чего они так массово погибли», — добавил блогер.

В марте, когда на казахстанском берегу Каспия были за несколько дней найдены 62 погибших тюленя, Комитет рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства республики объяснил гибель животных сильным штормовым ветром. Специалисты комитета тогда отметили, что у туш «не были выявлены физические повреждения».

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С конца марта по конец апреля Жайык-Каспийская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства обнаружила 182 туши тюленей. Большая часть, 79, выбросило на берег 23-25 апреля. В инспекции сообщили, что тела были «в сильно разложившемся состоянии», поскольку «гибель произошла в одно время в зимний период и все это время туши находились в воде».

С 2008 года каспийский тюлень (Pusa caspica) отнесен в Красном списке Международного союза охраны природы к исчезающим видам. Предполагаемая численность животных колеблется от 104 000 до 168 000, при этом год за годом наблюдается снижение рождаемости. С 2020 года каспийский тюлень занесен в Красную книгу Республики Казахстан и Красную книгу России. 

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