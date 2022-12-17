В декабре на побережье Каспийского моря в Дагестане обнаружили более 10 тысяч трупов краснокнижных тюленей. За месяц до этого в Ставропольском крае нашли сотни погибших журавлей, которые занесены в Красную книгу нескольких регионов России. «Холод» рассказывает, что известно об этих случаях и почему животные могли погибнуть.

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Непригодный для дыхания воздух

3 декабря в Дагестане обнаружили около 700 мертвых каспийских тюленей (нерп), занесенных в Красные книги России и мира. На следующий день Минприроды республики сообщило, что «цифра значительно выросла» — на берегу нашли уже две с половиной тысячи тюленей. Как рассказал «Холоду» главный научный сотрудник Прикаспийского института биологических ресурсов Дагестанского федерального исследовательского центра РАН Магомед-Расул Магомедов, после этого ученые нашли уже больше десяти тысяч туш.

От чего погибли нерпы, точно неизвестно. В местном Минприроды заявили, что животные могли погибнуть из-за «естественных природных факторов». Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что нерпы могли умереть из-за выбросов природного газа.

За месяц до этого больше 100 мертвых нерп нашли и в Казахстане. При этом трупы каспийских нерп там находят уже в третий раз за год: в апреле обнаружили 94 туши, в мае — 64.

За последние годы это не первый случай массовой гибели каспийских нерп. В начале декабря 2020 года на побережье в Дагестане специалисты Росрыболовства нашли 272 туши. Версии причин их смерти были разными: специалисты Росрыболовства говорили, что тюлени могли погибнуть из-за инфекционного заболевания «на фоне неблагоприятных гидрометеорологических условий». Заслуженный спасатель России Зиявдин Никомагомедов предполагал, что тюлени могли попасть в браконьерскую сетку или задохнуться в мутной воде, в которую во время затяжных дождей попали нечистоты. Однако в январе 2021 года ученые определили причину гибели тюленей — выброс природного газа метана, который мог формировать над поверхностью Каспия «воздух, непригодный для дыхания».

Магомед-Расул Магомедов сказал «Холоду», что точную причину массовой смерти каспийских нерп в этом году пока не установили, однако в научном сообществе считают, что тюлени погибли из-за отравления метаном. «Природные газы выходят из-под дна моря в результате землетрясений. Крупные землетрясения магнитудой три и более вызывают прорывы газовых облаков, которые в тихую безветренную погоду ложатся огромной линзой на поверхность моря и отравляют животных», — говорит Магомедов. По его словам, так как причина гибели животных, вероятно, природная, а не техногенная, то повлиять на ситуацию нельзя.

При этом, говорит Магомедов, гибель тюленей хоть и очень трагичная, но не критичная для их общей популяции: «Сотрудники нашего научного центра насчитали уже больше 10 тысяч мертвых особей в декабре 2022 года, и выбросы продолжаются. Даже эти 10 тысяч погибших нерп составляют лишь около 3% от общей численности каспийских тюленей. По данным на 2021 год, она составляет 302 тысячи особей».

Отходы промышленности

В конце ноября жители Рязани пожаловались в МЧС, что в городе стоит плотный смог с запахом бензина и газа. Активисты движения «Дышим Чистым» установили, что в поселке Мехзавод и окрестностях количество твердых частиц в воздухе превышает норму в девять раз. В начале декабря участники движения рассказали, что из-за выбросов химических отходов в Рязани гибнет много свиристелей. А всего, по их данным, за последние три года в городе погибли «от неестественных причин» не менее 800 различных видов птиц: например, свиристели, дрозды-рябинники, снегири, галки, голуби, синицы, вороны.

В ноябре прошлого года после проверки в Главном управлении ветеринарии Рязанской области заявили, что птицы погибли из-за отравления, однако в ведомстве не назвали ни что это было за вещество, ни его источник.

Яды для уничтожения грызунов

В середине ноября в Ставропольском крае нашли трупы зайцев, чаек, фазанов. В Петровском городском округе возле озера Соленое обнаружили занесенных в Красную книгу нескольких регионов России трупы 818 серых журавлей.

Региональное министерство природных ресурсов провело экспертизу и установило, что в останках птиц и животных нашли фосфид цинка — соединение, которое используется в ядах для травли грызунов.

Это не первый случай, когда в Ставрополье погибают животные. В 2017 году на том же озере Соленое нашли более 200 особей журавлей. Тогда выяснилось, что они погибли от отравления азотными удобрениями. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а ущерб государству оценили в более чем один миллион рублей. Расследование по этому дело продолжается до сих пор.

Массовая гибель птиц — планетарная проблема, и причин, из-за которых умирают птицы, много, но одна из них связана с сельским хозяйством, говорит «Холоду» орнитолог Александра Хлопотова. «Птицы массово гибнут из-за отравления химическими веществами, которые аграрии используют для уничтожения вредителей. Это происходит регулярно, потому что на полях в сельскохозяйственных районах постоянно останавливаются перелетные гуси, лебеди, журавли и другие крупные птицы, — рассказывает орнитолог. — Для того чтобы решить эту проблему, аграрии должны прекратить использовать удобрения, которые отравляют животных».