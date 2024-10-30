СМИ: Россия нашла способ подорвать эффективность санкций Запада

Российские компании обращаются в суды в нейтральных странах с исками против таких крупных западных корпораций, как Google. Они предъявляют требования на основании решений российских судов. Такая практика может позволить России подрывать наложенные на нее санкции. Об этом пишет Bloomberg.

Ярким примером новой тактики России может служить иск против Google, который она подала в суд Южной Африки. Принадлежащий американской компании видеохостинг YouTube заблокировал три российских канала под предлогом того, что они контролируются россиянами, находящимися под санкциями. Bloomberg не уточняет, какие именно каналы попали под блокировку.

Представители YouTube надеялись, что споры по поводу блокировок будут решаться в судах США или Британии, пишет Bloomberg. Однако российские медиакомпании обратились в южноафриканский суд. Перед этим суд в Москве наложил на Google штраф в размере 4,6 миллиарда рублей. Россия планировала добиться от Google выплаты штрафа через суд в нейтральной стране.

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В марте Высокий суд ЮАР заморозил местные торговые марки и акции компании Google. В свою очередь Google оспаривает это решение на основе собственного иска, поданного в Калифорнии. Тем временем штраф американской компании удваивается каждую неделю, пока идут разбирательства. Сумма штрафа может превзойти рыночную стоимость Alphabet (управляющей компании Google) в триллион долларов.

Юристы Google считают, что российские суды «были использованы в качестве оружия для поддержки усилий России по подрыву санкций США». Представитель американской компании уточнил, что штрафы являются наказанием за то, что Google cоблюдает санкции против России. Российские медиакомпании же считают, что Google ограничил их свободу слова.

«Старая русская пословица гласит: волков бояться — в лес не ходить. Для Google пословица могла бы звучать так: боишься российской правовой системы — не веди бизнеса в России», — говорится в иске, поданном в суд Калифорнии.

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Спор с Google показывает, что международные компании не могут избежать российской правовой системы. Кроме того, российским судам расширили полномочия в отношении западных компаний, работающих вне России. Западные юристы объясняют, что это дает России право считать несправедливыми многие решения, вынесенные «недружественными странами».

Международный юрист шведской юридической фирмы Snellman Александра Иорданова назвала такую практику «правовым национализмом». Bloomberg же отмечает, что участники международных споров уже давно используют похожие тактики, чтобы выбрать самую выгодную для них правовую систему.

Эксперты опасаются, что подобный способ ведения споров может подорвать «десятилетия «взаимного признания правовых систем, лежащих в основе мировой торговли». Иорданова считает, что подобные прецеденты поставят перед транснациональными компании вопрос: отказываться ли от сотрудничества с Россией или принимать ее условия ведения бизнеса.