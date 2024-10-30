Несколько десятков ботов помогли Азербайджану кардинально изменить повестку в Twitter

Азербайджан попытался обелить свою репутацию в преддверии Конференции ООН по изменению климата с помощью фейковых аккаунтов в соцсети X (бывший Twitter). Боты начали вытеснять из ленты посты, осуждающие конфликт Азербайджана с Арменией. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на исследование Global Witness.

Global Witness выявили более 70 подозрительных аккаунтов, которые публиковали однотипные посты. Большая часть из них была создана после мая. Именно в этот период X был заполнен критикой в сторону Баку из-за действий Азербайджана в отношении Армении: такие посты в основном сопровождалась хештегами #COP29 и #COP29Azerbaijan, а также #stopgreenwashgenocide. COP29 — сокращенное название предстоящей конференции.

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К сентябрю лента «очистилась» от негатива: все десять самых популярных постов по хештегу #COP29 были опубликованы с официального аккаунта предстоящей конференции. Global Witness заметили, что 1 октября 12 аккаунтов друг за другом опубликовали одни и те же посты: аналитики предполагают, что все эти профили принадлежат одному человеку, который по очереди заходил в них и выкладывал нужные записи.

Свыше половины постов фейковых аккаунтов за сентябрь были подписаны хештегом #COP29 или #COP29Azerbaijan. Более 70% их ретвитов состоят из постов официального аккаунта предстоящей конференции, а также властей Азербайджана. Постоянные ссылки на официальные аккаунты и ретвиты заглушили критику действий Азербайджана. The Guardian уточняет, что Баку критикуют не только из-за агрессии против Армении, но и из-за планов по увеличению добычи газа в течение следующего десятилетия на 50%.

Азербайджан примет у себя COP29, которая начнется 11 ноября. Планы Баку по добыче газа буквально противоречат заявленной теме конференции: страны будут обсуждать меры по срочному сокращению сжигания ископаемого топлива. Ученые предупреждали, что если человечество не откажется в ближайшее время от сжигания топлива, то Землю ждет настоящая климатическая катастрофа.

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«Легкость, с которой эти аккаунты смогли повлиять на онлайн-дискуссию, вызывает беспокойство, особенно с учетом того, что X намеренно сократила возможности своих команд по безопасности», — высказалась сотрудница Global Witness Ава Ли.

Предыдущий климатический саммит COP28 проходил в ОАЭ. Как писала The Guardian, в преддверии конференции арабская страна тоже использовала «армию фейков» для «зеленого пиара». ОАЭ использовала похожую тактику: многие аккаунты репостили к себе сообщения официальных властей или продвигали идею о том, что Султан Аль Джабер, президент COP28 и генеральный директор государственной нефтяной компании Adnoc, является идеальным «союзником, в котором нуждается движение за климат».