Жители японской деревни изготовили манекены взамен реальных людей

В японской деревне Итиноно, где проживает менее 60 человек, местные жители вручную изготовили манекены, чтобы создать видимость оживленной жизни общества. Об этом сообщает Japan Today.

Как пишет издание, на протяжении двух десятилетий деревня находится на грани вымирания наравне с еще 20 тысячами населенных пунктов, где большинство населения составляют люди старше 65 лет.

«Некоторые куклы катаются на качелях, а другие толкают тележку с дровами, зловеще улыбаясь посетителям», — пишет Japan Today. По словам 88-летней местной жительницы Хисае Ямадзаки, количество манекенов, вероятно, превысило число реальных жителей деревни. Женщина вспоминает, что раньше в деревне активно занимались собирательством риса и варкой сакэ, а у большинства семей рождались дети.

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«Мы боялись, что [дети] не смогут заключить брак, если останутся в таком отдаленном месте», — отмечает Ямадзаки. Из-за этого, по ее словам, молодежь подталкивали к поступлению в колледжи в более крупных городах. «Они уехали и больше не вернулись, найдя работу в другом месте. Теперь мы расплачиваемся за это», — добавила женщина.

В настоящее время в деревне есть только один двухлетний ребенок. Его родители переехали в Итиноно из крупного города Осака, расположенного на острове Японского архипелага Хонсю, в 2021 году. Вскоре у пары родился сын, которого, как пишет издание, обожают местные жители. Они угощают его домашней едой и заботятся о нем вместе с родителями. Ямадзаки называет его «практически своим правнуком», а глава Итиноно, 74-летний Итиро Саваяма, считает его «гордостью деревни».

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По данным Japan Today, возрождение сельских районов является одним из ключевых предвыборных обещаний премьер-министра Сигэру Исибы. Он назвал низкий уровень рождаемости в Японии «тихой чрезвычайной ситуацией». Как пишет издание, Япония уже имеет второе по старости население в мире после Монако.