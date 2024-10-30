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Мир

На горе Фудзи впервые за всю историю наблюдений не появился снег

2 минуты чтения 30.10.2024


Вершина самой высокой горы в Японии Фудзи впервые за 130 лет наблюдений не покрылась снегом в последние дни октября. Эксперты связывают отсутствие осадков с климатическим кризисом, пишет CNN.

Японское метеорологическое управление в городе Кофу с 1894 года ежегодно объявляет о выпадении снега на горе Фудзи. Первый снегопад на горе обычно символизирует начало зимы в Японии. 

Сообщается, что обычно вершина Фудзи покрывается снегом уже в начале октября. По данным метеорологов на 29 октября, вершина горы остается бесснежной — впервые за 130 лет в Кофу не смогли объявить о начале снегопада к этому дню.

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«Снег так и не выпал из-за того, что в Японии все еще идут дожди и держится высокая температура воздуха», — сказал изданию сотрудник метеорологического управления в Кофу Шиничи Янаги.

По его словам, предыдущие рекорды отсутствия снега были зафиксированы 26 октября в 1955 и 2026 годах. 

В 2023 году «снежная шапка» на вершине Фудзи образовалась 5 октября. Общественная телекомпания NHK сообщила, что из-за теплой погоды снег растаял уже в ноябре.

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По данным Метеорологического агентства, в 2024 году в Японии было зарегистрировано самое жаркое лето за последние 126 лет. Средняя температура воздуха с июня по август была на 1,76 градуса Цельсия выше нормы, превысив предыдущий рекорд в 1,08 градуса, установленный в 2010 году. 

Исследовательская группа Climate Central в свою очередь сообщила, что сентябрь и октябрь тоже были теплыми. По данным исследователей, в первую неделю октября в 74 городах Японии была зафиксирована температура в 30 градусов по Цельсию. 

Climate Central считает, что нетипичная для Японии жара в октябре связана с климатическим кризисом.

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