СМИ: удар по университету в Чечне может быть связан с конфликтом вокруг Wildberries

Несколько украинских изданий со ссылкой на спецслужбы сообщили, что удар беспилотников по зданию Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Чечне мог быть нанесен из Дагестана или Ингушетии. На публикации обратило внимание «Агентство».

Собеседники журналистов связали удар, после которого загорелось и частично разрушилось здание в Гудермесе, с конфликтом вокруг маркетплейса Wildberries. К конфликту имеет отношение глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Те разборки, что были в Москве недавно, в бизнес-центре и так далее. Они все между собой связаны», — рассказал собеседник украинского издания NV. Рассказывая об ударивших с территории Северного Кавказа беспилотниках на собственные источники сослались Kiyv Post и «24 канал».

«Беспилотная атака» пришлась по крыше одного из зданий университета около 6:30 утра, написал у себя в телеграм-канале Кадыров. По его словам, здание было пустующим, пострадавших нет, а университет продолжает работать. В комментарии СМИ глава Чечни пообещал «уничтожить» устроивших атаку и велел чеченским военным не брать в плен украинцев.

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«Агентство» геолоцировало пострадавшее от атаки здание и сообщило, что горела крыша главного здания университета. Здание начали возводить в 2016 году и в 2023-м еще не завершили. С февраля 2024-го образовательное учреждение носит имя Путина. Он посещал комплекс зданий университета в августе.

«Агентство» отметило, что сегодняшний удар — первый случай атаки по Чечне с начала полномасштабного вторжения в Украину. Пострадавшее здание находится в 800 километрах от линии фронта.

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В конфликте вокруг Wildberries Кадыров участвует на стороне Владислава Бакальчука. Глава Чечни публично объявил кровную месть сенатору от Дагестана Сулейману Керимову, который участвует в конфликте со стороны владелицы 99% Wildberries Татьяны Ким. Кадыров назвал кровными врагами также депутата Госдумы от Ингушетии Бекхана Барахоева и депутата Госдумы от Дагестана Ризвана Курбанова.

Глава Дагестана Сергей Меликов выступил в поддержку Керимова, обратило внимание «Агентство». Вскоре после объявления кровной мести случилось покушение на бывшего зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева, которого Кадыров называл преступником. В Ингушетии расстреляли машину сотрудников республиканского центра по борьбе с экстремизмом, а в Грозном взорвалась цистерна рядом с заправкой. Заправка принадлежит семье Кадырова, пишет «Агентство».

