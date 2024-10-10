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СМИ: Кадыров заявил о попытке депутатов Госдумы заказать его убийство и пригрозил им кровной местью 

11:54 10.10.2024

Рамзан Кадыров обвинил двух депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова, а также сенатора Сулеймана Керимова в попытке заказать его убийство. Об этом глава Чечни заявил во время совещания с силовиками республики. 

«Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство Рамзана Кадырова]», — сказал он, выступая на чеченском языке. Речь Кадырова перевел ТАСС. 

«Несколько известных кавказцев»
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Также Кадыров прокомментировал стрельбу в офисе компании Wildberries. Он заявил, что есть люди, которые «старательно придают этому национальный окрас и заявляют, что зачинщиками конфликта якобы являются кадыровцы».

«Обращаюсь ко всем, кто раздувает данную тему. Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем. Глубоко заблуждается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы. За слова нужно отвечать! Если есть вопросы ко мне, то никаких проблем нет. Я жду!» — говорится в посте в телеграм-канале главы Чечни. 

Стрельба в офисе Wildberries произошла в середине сентября, когда Владислав Бакальчук приехал туда на переговоры со «своей командой». В результате два человека погибли, а шестеро оказались в СИЗО. 

Кадыров «спасает» Wildberries
Кадыров «спасает» Wildberries
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В июле Бакальчук обратился к Кадырову с просьбой защитить семейный бизнес, спасти компанию от рейдерского захвата «известными кавказцами» и вернуть его жену Татьяну в семью. Речь идет об объединении Wildberries с оператором наружной рекламы Russ Outdoor. Глава Чечни пообещал «сделать все возможное». 

Позже Татьяна Бакальчук объявила, что подала на развод, рассказала о проблемах в отношениях с мужем и сменила фамилию на Ким. Источники «Проекта» утверждали, что решающую роль в сделке по объединению двух компаний сыграли отношения владелицы маркетплейса с исполнительным директором Russ Outdoor Робертом Мирзояном. 

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