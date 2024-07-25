23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров публично вмешался в конфликт вокруг компании Wildberries, которая объединяется с группой компаний Russ: он назвал происходящее «откровенным и наглым рейдерским захватом» и заявил, что «не считает людьми» сторонников слияния. По словам Кадырова, в происходящем виноваты братья Леван и Роберт Мирзояны, а также «несколько известных кавказцев». «Холод» изучил структуру бизнеса компании Russ и узнал, кому именно угрожает Кадыров.

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Компания Wildberries разместила пресс-релиз об объединении с группой Russ 18 июня. По данным Forbes, основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук и директор Russ Роберт Мирзоян обратились с письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором просили поддержать объединение компаний, и 12 июня получили положительную резолюцию. Ответственным за исполнение был назначен заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.

Совместная компания ООО «РВБ» была зарегистрирована 4 июля, 65% ее получила Wildberries, 35% — ООО «Стинн», основной владелец «Русc Аутдор». Несмотря на то, что Wildberries принадлежит контрольный пакет в новой компании, руководят ею представители Russ: генеральным директором стал Роберт Мирзоян, а электронная почта принадлежит Эмилю Хасянову, руководителю юридического департамента в Russ.

20 июня Татьяна Бакальчук заявляла, что руководителем новой компании станет она, но этого не произошло. Незадолго до этого, 15 июля, стало известно, что из Wildberries уволены два ключевых топ-менеджера, назначенных ранее Бакальчук: исполнительный директор Алексей Духанин и финансовый директор Ирина Матачунас. Тем не менее публично Татьяна Бакальчук заявила, что сохранила большую часть топ-менеджмента, а ее действия направлены на дальнейшее развитие Wildberries.

Объединение компаний возмутило ее мужа (и миноритарного совладельца) Wildberries Владислава Бакальчука. Он считает ситуацию рейдерским захватом со стороны Russ и угрожает отсудить у своей жены 50% Wildberries. Недовольство ситуацией и привело его к Рамзану Кадырову.

Кто противостоит Кадырову

Как выяснил «Холод», противниками Кадырова в борьбе за Wildberries могут оказаться несколько представителей власти и бизнеса, связанных с Дагестаном и Ингушетией.

По данным Федеральной налоговой службы, единственным владельцем ООО «Русс Аутдор» является 61-летний Григорий Садоян, которому принадлежат ООО «Стинн» и АО «Олимп», вместе владеющие 100 процентами «Русс Аутдор». До 2017 года, когда Садоян стал числиться учредителем компаний, связанных с Робертом Мирзояном, он работал водителем. Садоян владеет компанией лишь номинально — например, продавать активы компании Садоян самостоятельно не может, поскольку все доли компании размещены в залоге у банка ВТБ.

Руководит «Русс Аутдор», «Стинн» и всей группой Russ предприниматель Роберт Мирзоян, который уже более 20 лет работает на рекламном рынке России. В 2000 году он учредил компанию «Вера-Олимп», которая к началу 2010-х годов стала заметным игроком на рынке наружной рекламы в Москве (изначально компания работала только в столице). В 2015 году, по оценкам аналитиков, «Вера-Олимп» стала третьей по объему выручки российской компанией в области наружной рекламы.

В 2016 году компания едва не потерпела крах: Мирзоян не смог расплатиться по долгам перед департаментом СМИ и рекламы города Москвы, который предъявил «Вера-Олимп» иск на 1,95 миллиарда рублей. Банк ВТБ, обслуживающий мэрию Москвы, требовал признать «Вера-Олимп» банкротом и в итоге в январе 2017 года добился введения внешнего наблюдения в компании, но «Вера-Олимп» опередила ВТБ и еще осенью 2016 года сумела привлечь дополнительное финансирование из неназванного источника и заключила с московской мэрией мировое соглашение — претензии к компании были сняты.

Резкий взлет влияния Мирзояна, чья компания всего за три года до этого находилась на грани банкротства, начался весной 2019 года, когда «Вера-Олимп» приобрела компанию «Лайса» — на тот момент эксклюзивного рекламного подрядчика РЖД. Это сделало компанию Мирзояна вторым по величине выручки в России оператором наружной рекламы. Средства на покупку снова были привлечены из внешнего источника — по информации источников РБК, финансирование сделки обеспечил Сулейман Керимов, член Совета Федерации от Дагестана и долларовый миллиардер. По словам источников «Коммерсанта», он до сих пор стоит за бизнесом Мирзояна и представляет его интересы в государственных органах.

Осенью 2019 года Мирзоян через компанию «Стинн» приобрел значительную часть акций лидера рекламного рынка «Русс Аутдор», а летом 2020 года довел свою долю до 73,5%, став основным собственником. Наконец, летом 2023 года «Русс Аутдор» приобрела последнего крупного конкурента в области наружной рекламы, компанию Gallery.

По оценке «Ведомостей», это позволило «Русс Аутдор» сосредоточить в своих руках 41% рынка наружной рекламы в России. Для сравнения: ближайший конкурент «Русс Аутдор», компания Maer, контролировала в 2022 году только 5% рынка. В разговоре с журналистом газеты «Ведомости» Роберт Мирзоян отрицал, что средства на эти сделки поступили от Керимова.

Брат Роберта, Леван Мирзоян, в прошлом его партнер по бизнесу, в 2019 году на три года лишился возможности занимать руководящие должности в коммерческих компаниях: суд признал его банкротом. В 2010-х годах Леван Мирзоян помимо рекламного бизнеса участвовал также в банковском: в частности, он представлял в банке «БТА-Казань» интересы бывшего президента Ингушетии Руслана Аушева.

Еще одним политиком, связанным с Russ, является депутат Государственной Думы от «Единой России» Бекхан Барахоев, который до своего избрания с 2017 по 2021 год работал вице-президентом «Вера-Олимп». В 2019 году генеральный директор «Вера-Олимп» Дмитрий Дюмин называл Барахоева одним из совладельцев компании. Барахоев был избран депутатом в Ингушетии, с бывшим президентом которой работал Леван Мирзоян.

Несмотря на явные связи компании с чиновниками и бизнесменами федерального уровня, Кремль предпочитает оставаться в стороне от конфликта Кадырова и «известных кавказцев». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет принимать участие в разрешении конфликта вокруг Wildberries: «Мы никоим образом не можем влезать в какие-то семейные отношения, тем более в бизнес-отношения». По поводу положительной резолюции президента на письме Бакальчук и Мирзояна Песков сказал: «Мы (администрация президента. — Прим. “Холода”) не являемся исполнителями».