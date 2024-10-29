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Мир

СМИ: охранники Путина засветили его тайные встречи в приложении для пробежек

2 минуты чтения 29.10.2024

Сотрудники Федеральной службы охраны, отвечающие за безопасность Владимира Путина, оставляли следы своих пробежек на спортивной платформе Strava. Это позволило отследить перемещения самого Путина, сообщила французская Le Monde.

Каждая пробежка фиксировалась и выкладывалась в сеть, создавая цифровой след с геолокацией, объяснили журналисты газеты.

С 2019 по 2024 год сотрудники ФСО совершали регулярные пробежки в радиусе 15 километров от «дворца Путина» в Геленджике, выяснила Le Monde. Пробежки всегда происходили в одно и то же время года — с 19 августа по 22 сентября. Журналисты предположили, что это может говорить о присутствии Путина в своем «дворце» в указанные дни.

В Le Monde каждому из шестерых сотрудников ФСО, которых удалось отследить журналистам, дали условные имена.

С 13 по 14 ноября 2019 года Путин посещал Бразилию, участвуя в саммите стран БРИКС. По данным Le Monde, 11 ноября сотрудник ФСО под условным именем Андрей поселился в гостинице B Hotel, куда позже прибыл Путин, и совершил восьмикилометровую пробежку по окрестностям, завершив ее у входа в отель.

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В 2021 году сотрудник ФСО Вадим бегал вокруг дачи Путина в Карелии на берегу залива Ладожского озера Марьялахти. Агент преодолел шесть километров вдоль окружающего поместье забора, начав и закончив пробежку в ангаре на территории дачи, пишет Le Monde.

В 2022-м еще один сотрудник ФСО Юрий обеспечивал безопасность Путина во время его поездок в Иерусалим и Абу-Дабхи и тоже отметился в Strava, рассказали журналисты.

В сентябре 2023 года Путин собирался встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, но подробности держались в секрете до последней минуты. За несколько дней до встречи сотрудник ФСО Павел отметил маршрут своей пробежки в Благовещенске. Встреча Путина и лидера КНДР прошла на космодроме Восточный недалеко от этого города.

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И Андрей, и Вадим, и Юрий отметились пробежками в районе «дворца» под Геленджиком, сообщила газета. В отличие от коллег, Юрий заходил на территорию «сверхзащищенного комплекс», чтобы пробежаться по ведущей к «дворцу» дороге, пишет Le Monde.

Журналисты французской газеты также смогли отследить при помощи Strava передвижения и других заметных людей. Le Monde опубликовала отдельные расследования о перемещениях американских и французского президента.

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