Слова Гринча о «ползучем Рождестве» оказались правдой

Анализ содержания британских музыкальных чартов и ассортимента крупных ритейлеров подтвердил существование «ползучего Рождества» — теории о том, что рождественский сезон с каждым годом начинается все раньше. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Анализ Guardian показывает, что ворчание Гринча о том, что “Рождество становится все раньше с каждым годом”, на самом деле оправдано», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что анализ появления песен на рождественскую тематику в британском музыкальном чарте UK Top 40 подтверждает постепенное наступление «ползучего Рождества» с начала 1990-х годов. Так, в прошлом году на неделе, начинающейся 10 ноября, в чарты попали сразу две песни на рождественскую тематику — Last Christmas группы Wham (на 37-м месте) и All I Want For Christmas is You Мэрайи Кэри.

При этом Guardian отмечает, что в 1990-х и начале 2000-х годов рождественские песни чаще попадали в Top-40 только в последние две недели года. Исключением стала песня Stay Another Day группы East 17, которую журналисты Guardian официально считают рождественской песней, которая заняла седьмое место чарта 27 ноября 1994 года.

Самым же ранним рождественским хитом, по данным Guardian, стала песня Mistletoe Джастина Бибера, которая вошла в Top-40 23 октября 2011 года.

В ритейле, пишет издание, «ползучее Рождество» продвинулось гораздо дальше, чем в музыке. Так, если считать знаком начала рождественского сезона старт продаж рождественских пирогов и пудингов, то «ползучее Рождество» добралось уже до начала осени, свидетельствуют данные компании, занимающейся аналитикой розничной торговли Assosia.

Так, в крупных торговых сетях Tesco, Sainsbury’s, Asda и Morrisons эти товары появились в этом году на полках уже 7 сентября. Тогда как в 2023 году старт продаж рождественских угощений стартовал 9 сентября, а в 2020 году — 28 сентября.

Рождественские ярмарки, традиция проведения которых зародилась в Германии, теперь прочно обосновались и в Великобритании также с каждым годом начинаются все раньше, пишет Guardian.

Например, одна из крупнейших в стране Франкфуртская рождественская ярмарка в Бирмингеме продолжает тенденцию все более раннего открытия с 2010 года и в этом году откроется 1 ноября. То же самое касается и других рождественских ярмарок помельче, отмечает издание.

Так, рождественская ярмарка в Эксетере открывается 15 ноября, вместо 23 ноября в 2012 году, а в Манчестере — 10 ноября, вместо 18 ноября в 2010 году.