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Мир

Китай начал закрывать детские сады из-за низкой рождаемости

2 минуты чтения 28.10.2024

В 2023 году количество детских садов в Китае сократилось на 5% — закрылось около 15 тысяч мест. Подобная тенденция наблюдается уже второй год подряд, несмотря на то, что правительство страны пытается переломить тренд на низкую рождаемость. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на статистику Министерства образования Китая. 

Количество детских садов упало с 289200 в 2022 году до 274400 в 2023. Вместе с этим уменьшается и количество детей, которых родители приводят туда: в 2023 году около 40,9 миллионов попали в дошкольные образовательные учреждения — это на 11% меньше, чем годом ранее. То же самое было и в 2022 году: на 3,7% меньше детей родители отправили в детские сады, закрылись 1,9% из них. При этом некоторые из них не закрывают, а переделывают в дома престарелых. 

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Правительство Китая пытается бороться с падающей рождаемостью и стареющим населением. Для этого в некоторых регионах жителям предлагают единоразовые выплаты за второго и третьего ребенка. Например, в Гуандуне родителям предлагают 10 тысяч юаней, или около 1,4 тысячи долларов, за второго ребенка, и 30 тысяч юаней, или около 4,3 тысячи долларов, — за третьего. 

По оценкам ООН, Китай ждет резкое сокращение населения. Количество жителей неуклонно падает с 2022 года, и эксперты опасаются, что страна окажется в демографической яме, а к концу XXI века и вовсе может потерять до половины населения. Пока одни считают, что тренд переломить невозможно, другие, например демограф Лянь Цзяньчжан, уверены, что нужны правильные законы, стимулирующие рождаемость. 

По мнению Цзяньчжана, когда у семейной пары от трех и больше детей, им необходимы ежемесячные выплаты в размере трех тысяч юаней, или около 420 долларов, а также единоразовые выплаты за новых детей в размере 100 тысяч юаней, или около 14 тысяч долларов. 

Несмотря на то что в Китае отменили политику «Одна семья — один ребенок» и семьи могут заводить до трех детей, рождаемость ежегодно падает. В 2023 году она достигла исторического минимума — 6,39 ребенка на 1000 человек.

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