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Мир

Девушка получила замечание от начальника и чуть не умерла

2 минуты чтения 28.10.2024


Жительницу Китая парализовало после замечания начальника на работе. В течение месяца она не могла самостоятельно есть, пить и ходить в туалет, сообщает South China Morning Post.

20-летняя жительница провинции Хэнань в Китае утратила способность реагировать на окружающее и превратилась в «деревянную фигуру», сказал ее врач. Это произошло после того, как на работе ее отругал начальник. 

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Сообщается, что состояние девушки ухудшалось с каждым днем. Она не могла самостоятельно поддерживать свою голову без подушки, перестала есть, пить и разговаривать. Родственникам китаянки также приходилось напоминать ей, чтобы она сходила в туалет. 

В больнице Чжэнчжоу врачи диагностировали у китаянки кататонический ступор, представляющий собой тяжелый и потенциально угрожающий жизни синдром. 

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Кататонический ступор является одной из форм кататонии — психомоторного расстройства, характеризующегося значительными изменениями в движении и поведении. Кататония может привести к различным медицинским осложнениям и даже к смерти.

Доктор Цзя Дэхуан, осмотревшая китаянку, также отметила: Ли — интровертка. По ее словам, девушке трудно открываться людям вокруг, что еще больше усугубило ее состояние. После приема у врача Ли признала, что находится в тяжелом состоянии, и сказала, что хочет работать над этим.

История китаянки вызвала резонанс в местных социальных сетях. Большинство пользователей сочувствовали состоянию девушки и критиковали ее начальника. Некоторые писали, что тоже испытывают стресс на работе, но не могут уволиться. 

«Найти другую работу не так легко», — написал один из пользователей. 

Жители Китая довольно часто делятся трудностями в поиске хорошо оплачиваемой работы. Они также рассказывают, что не могут уволиться, несмотря на переработки и высокую нагрузку.

По данным Shangguan News, в 2023 году почти 80% сотрудников в Китае сообщили о чувстве беспокойства на работе, 60% — о тревоге, и почти 40% — о симптомах депрессии.

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