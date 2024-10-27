Тестировщики сбросили из космоса чемодан для проверки его прочности

Британское агентство Sent Into Space отправило чемодан в космос и сбросило его с высоты около 40 тысяч метров, чтобы проверить его прочность. По данным американского журнала Travel + Leisure, чемодан выдержал низкую температуру в стратосфере и приземлился на колеса без повреждений.

Представители американского бренда Samsonite обратились к британскому агентству Sent Into Space, чтобы его сотрудники протестировали чемодан из коллекции Proxis весом два килограмма. Сообщается, что британское агентство специализируется на запуске разных предметов в космос на высоту более 30 тысяч метров, чтобы проверить их прочность и устойчивость к экстремальным условиям.

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По словам представителя агентства Криса Роуза, Samsonite попросил отправить чемодан в космос и спустить в горы.

«Все наши изделия проходят серьезные испытания на прочность и устойчивость к разным условиям, поэтому не было никаких сомнений в том, что чемодан пройдет этот тест. Нас больше волновало то, что он не сможет вернуться обратно из космоса», — сказал вице-президент по дизайну и инновациям в Samsonite Уллияда Бопанна.

К чемодану смонтировали камеру, а также устройство для отслеживания высоты полета и атмосферных условий.

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После успешного выхода в стратосферу на высоту около 40 тысяч метров, чемодан смог спуститься благодаря самораскрывающейся парашютной системе.

Тестировщики сообщили, что на чемодане после приземления не было заметных повреждений, колеса также остались целыми. Проведя удачный эксперимент, Бопанна выразил надежду на сотрудничество с туристами, которые могли бы приобретать подобный чемодан для полета в космос.