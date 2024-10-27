Герой 800-летней норвежской саги существовал в реальной жизни

Ученые смогли идентифицировать человеческие останки, найденные в колодце норвежского замка Сверресборг в 1938 году. В исследовании, на которое обратил внимание CNN, говорится, что останки принадлежат «человеку из колодца» — герою 800-летней саги, повествующей об истории средневековой Норвегии.

В «Саге о Сверрире» говорится, что в 1197 году во время военного нападения баглеров — представителей римской католической церкви, воевавших против короля Сверре — в колодец замка было сброшено тело мужчины. В тексте описывается мало деталей произошедшего, но вероятно его тело бросили, чтобы отравить источник воды для местных жителей.

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Первые останки «мужчины из колодца» были обнаружены учеными еще в 1938 году, однако тогда они смогли провести только визуальный анализ. В 2014 и 2016 годах ученые нашли еще больше костей, в том числе части левой руки и черепа.

Новые исследования позволили предположить, что кости принадлежали мужчине в возрасте 30-40 лет. Ученые не смогли точно определить причину смерти, однако обнаружили, что еще при жизни у мужчины была тупая травма задней части головы.

Радиоуглеродное датирование помогло исследовательской группе подтвердить, что найденным человеческим останкам около 900 лет, что совпадает с хронологией событий, описанных в «Саге о Сверрире».

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«Самым большим сюрпризом для всех нас стало то, что «человек из колодца» не был местным жителем. Его родословная восходит к определенному региону в южной Норвегии. Это указывает на то, что осаждающая армия сбросила в колодец одного из своих погибших», — сказал соавтор исследования Майкл Д. Мартин.

Научная сотрудница Центра палеогенетики в Стокгольме Майя Кржевиньска, не принимавшая участие в исследовании, сказала, что была впечатлена связью найденных останков с событиями, описанными в историческом источнике.