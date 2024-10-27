EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Герой 800-летней норвежской саги существовал в реальной жизни

2 минуты чтения 27.10.2024

Ученые смогли идентифицировать человеческие останки, найденные в колодце норвежского замка Сверресборг в 1938 году. В исследовании, на которое обратил внимание CNN, говорится, что останки принадлежат «человеку из колодца» — герою 800-летней саги, повествующей об истории средневековой Норвегии. 

В «Саге о Сверрире» говорится, что в 1197 году во время военного нападения баглеров — представителей римской католической церкви, воевавших против короля Сверре — в колодец замка было сброшено тело мужчины. В тексте описывается мало деталей произошедшего, но вероятно его тело бросили, чтобы отравить источник воды для местных жителей.

Императорский пингвин оказался под угрозой исчезновения
Императорский пингвин оказался под угрозой исчезновения
Всему виной изменение климата и позеленевшая Антарктида, которая может измениться навсегда
Мир7 минут чтения

Первые останки «мужчины из колодца» были обнаружены учеными еще в 1938 году, однако тогда они смогли провести только визуальный анализ. В 2014 и 2016 годах ученые нашли еще больше костей, в том числе части левой руки и черепа.

Новые исследования позволили предположить, что кости принадлежали мужчине в возрасте 30-40 лет. Ученые не смогли точно определить причину смерти, однако обнаружили, что еще при жизни у мужчины была тупая травма задней части головы.

Радиоуглеродное датирование помогло исследовательской группе подтвердить, что найденным человеческим останкам около 900 лет, что совпадает с хронологией событий, описанных в «Саге о Сверрире».

Изменение климата может убить миллиард человек
Изменение климата может убить миллиард человек
«Жизненные показатели» Земли достигли критической отметки. Планете необходимо сокращать население и отказаться от использования нефти и газа
Мир16 минут чтения

«Самым большим сюрпризом для всех нас стало то, что «человек из колодца» не был местным жителем. Его родословная восходит к определенному региону в южной Норвегии. Это указывает на то, что осаждающая армия сбросила в колодец одного из своих погибших», — сказал соавтор исследования Майкл Д. Мартин.

Научная сотрудница Центра палеогенетики в Стокгольме Майя Кржевиньска, не принимавшая участие в исследовании, сказала, что была впечатлена связью найденных останков с событиями, описанными в историческом источнике.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Старые счеты
Криминал
Старые счеты
Пенсионерка из Красноярска стала жертвой заказного убийства. У преступления оказался неожиданный заказчик
9 минут чтения
Императорский пингвин оказался под угрозой исчезновения
Мир
Императорский пингвин оказался под угрозой исчезновения
Всему виной изменение климата и позеленевшая Антарктида, которая может измениться навсегда
7 минут чтения
Популярное средство от акне может быть опасным для здоровья
Общество
Популярное средство от акне может быть опасным для здоровья
Что нужно знать о ретиноидах и как правильно и безопасно их использовать?
7 минут чтения
Американец передал управление своей жизнью «акционерам»
Мир
Американец передал управление своей жизнью «акционерам»
Незнакомцы купили его «акции» и теперь решают, как ему одеваться и за кого голосовать
6 минут чтения
ФБК ответил на расследование Каца о поддержке «укравших миллиарды» банкиров 
Политика
ФБК ответил на расследование Каца о поддержке «укравших миллиарды» банкиров 
Соратники Навального обвинили политика во лжи и манипуляциях
3 минуты чтения
Вопреки мнению Владимира Путина
Общество
Вопреки мнению Владимира Путина
Большинство россиян все еще поддерживают президента России, но хотят завершения войны и восстановления отношений с Западом
5 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.